Alaró impulsa el programa de policía tutor y destaca la mejora de los turnos de los agentes

El Ayuntamiento de Alaró llevará a aprobación en el próximo pleno municipal la puesta en marcha del programa de policía tutor, así como una modificación del convenio laboral de la Policía Local que permitirá "una mejora significativa de los turnos y de la presencia de agentes en la calle", según afirma el gobierno municipal.

A partir del mes de enero, el municipio volverá a contar con el programa de Policía Tutor, "una herramienta clave", destacó la administración municipal, para disponer de un referente policial especializado en cuestiones que afectan a niños, niñas y jóvenes, tanto en el ámbito educativo como social y familiar.

"El programa también permitirá retomar las acciones de seguridad vial en los centros educativos, dirigidas al alumnado como peatones, ciclistas y usuarios de patinetes, así como a futuros conductores", informó el Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que “el policía tutor es una figura muy valiosa para hacer prevención, acompañar a los centros educativos y dar una respuesta cercana a las familias y a los jóvenes del pueblo”. En este sentido, ha añadido: “No se trata de una novedad, sino de volver a activar un programa que se alinea con la manera en que entendemos la seguridad y la convivencia en el municipio”.

Paralelamente, el pleno también aprobará una modificación del sistema de turnos de la Policía Local, que pasará a funcionar con un modelo de siete días de trabajo y siete días de descanso. Este cambio permitirá incrementar de manera notable los días en los que habrá dos agentes de servicio simultáneamente, según puso de relieve el Ayuntamiento.

30% de los turnos

Actualmente, cerca de un 30% de los turnos contaban únicamente con un agente de guardia. Con el nuevo sistema, el Consistorio resalta que este porcentaje se reducirá "de forma drástica, mejorando la capacidad de respuesta y la seguridad tanto para la ciudadanía como para los propios agentes".

Según Perelló, “esta reorganización de los turnos es un paso importante para garantizar una policía más presente, más eficiente y con mejores condiciones de trabajo”.