Instan al Consell a investigar si hubo corridas de toros en la finca de Esporles multada con 380.000 euros por obras ilegales

La Fundación Franz Weber ha reclamado este jueves "celeridad" al Consell de Mallorca para investigar los posibles eventos taurinos que se habrían realizado en una finca de Esporles sobre la cual la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha abierto un expediente sancionador por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales.

Haciéndose eco de las informaciones publicadas por este diario, esta fundación recordó en una nota de prensa que el pasado verano hubo vecinos que aseguraron que, en esta propiedad, se habían realizado festejos taurinos en el coso construido de forma irregular.

En su momento este colectivo animalista ya remitió un escrito al Consell, en que advertía de que la realización de este tipo de actividades sin comunicación previa podría vulnerar la Ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, que obliga a "la empresa promotora (a presentar) una declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad ante el ayuntamiento correspondiente". La fundación pidió igualmente información al Ayuntamiento de Esporles

"La finca investigada sería propiedad de una empresa que, a su vez, es la administradora única de la compañía promotora de corridas de toros de Inca y Muro. De hecho se habla de que esta segunda empresa podría ostentar la explotación del coso de Muro durante el próximo año una vez que este Ayuntamiento formalice el contrato", esgrimió la Fundación Franz Weber.

Los naturalistas advirtieron de que realizar actos taurinos sin las habilitaciones administrativas necesarias constituye una infracción "muy grave", con sanciones económicas que podrían llegar hasta los 100.000 euros, que se podrían sumar al expediente abierto por la ADT.

Multa de 380.000 euros

Como informó este diario la semana pasada, la Agència de Defensa del Territori de Mallorca, organismo insular que se encarga de la disciplina urbanística en suelo rústico, inició el pasado octubre un expediente sancionador contra la propiedad de una finca de Esporles que, entre otras obras ilegales, ejecutó una plaza de toros y un helipuerto sin la licencia urbanística preceptiva.

La resolución se basa en varias actas de inspección levantadas en noviembre de 2024, junio de 2025 y agosto de 2025, que detectaron actuaciones presuntamente ilegales en las parcelas 53, 54 y 56 del polígono 4. Si el proceso administrativo concluye tal y como se ha planteado, la sanción a la que se enfrenta la propiedad puede ascender a 381.314 euros.

Las obras realizadas sin licencia incluyen la construcción de un edificio revestido de piedra, una fosa séptica, una pista circular de arena de 700 metros cuadrados, un cercado para animales, muros de piedra seca, una estructura soterrada en ejecución, así como una pista ecuestre de 2.500 metros cuadrados y una losa de hormigón circular de 10 metros de diámetro.

Según la resolución oficial a la que ha tuvo acceso este diario, la ADT valora el conjunto de las actuaciones materializadas en la finca en 127.104,87 euros, considerándolas constitutivas de una infracción urbanística muy grave, sancionable con una multa de entre el 250 % y el 300 % del valor de las obras. La propuesta fija la sanción en 381.314,61 euros, aplicando el porcentaje máximo al concurrir agravantes previstos en la Ley de Urbanismo de Balears (LUIB). Se concedió a la promotora un plazo para presentar alegaciones.