Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negueruela denuncia acosoEstafa inmobiliariaBellasombrasDani RodríguezAtlético BalearesTomeu Penya
instagramlinkedin

Vivienda en Mallorca

El Govern impulsa una promoción de viviendas de alquiler social en Algaida

El Ayuntamiento cede al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) unas parcelas municipales en la calle Sa Farinera para construir una veintena de pisos

Més denuncia que, en esa zona, no hay aún ni calles y lamenta que el Ejecutivo autonómico "engañe a la gente"

Més denuncia que en el sitio elegido para la futura promoción &quot;todavía no hay ni calles&quot;

Més denuncia que en el sitio elegido para la futura promoción "todavía no hay ni calles" / DM

Iñaki Moure

Rosa Ferriol

El Govern ha anunciado este jueves el impulso de la primera promoción de pisos de alquiler social del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) en Algaida. Las viviendas se ubicarán en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. El último proyecto ejecutado por el Ibavi en este municipio data de hace 30 años.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, y la alcaldesa de Algaida, la socialista Margalida Fullana, presentaron un acuerdo para la cesión de parcelas municipales donde se construirá un mínimo de entre 15 y 20 viviendas públicas en régimen de alquiler. El proyecto se ubicará en terrenos de la calle Sa Farinera.

El edificio se distribuirá en planta baja, primera planta y un aparcamiento subterráneo, según precisó el Ejecutivo autonómico, que detalló que el proyecto tiene un presupuesto estimado de 6 millones de euros y se enmarca en el plan de inversiones 'Illes en transformació'.

De cara a decidir el número de viviendas y sus dimensiones, el Ayuntamiento, según declaró la alcaldesa, quiere tener en cuenta la opinión de los ciudadanos de Algaida, mediante una encuesta ciudadana para definir los perfiles de mayor demanda de vivienda de alquiler social en el municipio.

Més: "Aún no hay ni calles"

Desde la oposición municipal, Més per Algaida, Pina i Randa calificó la presentación del proyecto como una muestra de "desesperación" del Govern y tildó de "engaño" presentar los terrenos como parte de un plan de choque.

"El lugar donde tiene que haber los solares para hacer la vivienda pública todavía no tiene ni los calles", aseveró el portavoz local de la formación, Joan Collet, quien consideró que el anuncio es "insultante" para quienes no pueden acceder a una vivienda.

Més se mostró crítico con el equipo de gobierno municipal al entender que se ha prestado a un acto institucional "que no sirve para nada", generando "expectativas que luego se ven frustradas porque pasan los años y no hay nada".

Noticias relacionadas y más

La agrupación recordó que, tras una propuesta suya, el Ayuntamiento puso en marcha hace dos días una encuesta para conocer las necesidades de vivienda. "Creemos que se tiene que ser riguroso. Actos como los de este jueves sólo sirven para generar expectativas a la gente, que después se ven frustradas porque pasan los años y no se hace nada", aseveró.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
  2. Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera
  3. Multas mensuales contra el Ayuntamiento de Sóller por no reabrir un camino público que atraviesa una finca de los March
  4. Las expresiones mallorquinas que arrasan entre los jóvenes de Inca
  5. Calvià suprime el mercado semanal de Palmanova un año y medio después de inaugurarlo
  6. Gripe aviar: Baleares se sitúa en un “punto crítico” y activa un nuevo protocolo en aves silvestres y de caza
  7. Los fondeos ilegales y el abandono de barcas ganan terreno en el Port de Pollença
  8. Las brigadas empiezan hoy a eliminar la planta tóxica que invade el Gorg Blau

El Govern impulsa una promoción de viviendas de alquiler social en Algaida

El Govern impulsa una promoción de viviendas de alquiler social en Algaida

Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde

Instan al Consell a investigar si hubo corridas de toros en la finca de Esporles multada con 380.000 euros por obras ilegales

Instan al Consell a investigar si hubo corridas de toros en la finca de Esporles multada con 380.000 euros por obras ilegales

Estalla la tensión en un barrio de Sóller por las futuras restricciones del Acire

Estalla la tensión en un barrio de Sóller por las futuras restricciones del Acire

Alcúdia entrega un cheque de 2.323 euros al Teléfono de la Esperanza

Alcúdia entrega un cheque de 2.323 euros al Teléfono de la Esperanza

Un consuelo para vivir en seco

Un consuelo para vivir en seco

El Govern destina 700.000 euros en ayudas a municipios que se abastecieron con camiones cisterna en 2025

El Govern destina 700.000 euros en ayudas a municipios que se abastecieron con camiones cisterna en 2025

El Ministerio de Hacienda subasta por 150.000 euros una casa en ruinas en Sóller

El Ministerio de Hacienda subasta por 150.000 euros una casa en ruinas en Sóller
Tracking Pixel Contents