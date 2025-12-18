El Govern impulsa una promoción de viviendas de alquiler social en Algaida

El Govern ha anunciado este jueves el impulso de la primera promoción de pisos de alquiler social del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) en Algaida. Las viviendas se ubicarán en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. El último proyecto ejecutado por el Ibavi en este municipio data de hace 30 años.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, y la alcaldesa de Algaida, la socialista Margalida Fullana, presentaron un acuerdo para la cesión de parcelas municipales donde se construirá un mínimo de entre 15 y 20 viviendas públicas en régimen de alquiler. El proyecto se ubicará en terrenos de la calle Sa Farinera.

El edificio se distribuirá en planta baja, primera planta y un aparcamiento subterráneo, según precisó el Ejecutivo autonómico, que detalló que el proyecto tiene un presupuesto estimado de 6 millones de euros y se enmarca en el plan de inversiones 'Illes en transformació'.

De cara a decidir el número de viviendas y sus dimensiones, el Ayuntamiento, según declaró la alcaldesa, quiere tener en cuenta la opinión de los ciudadanos de Algaida, mediante una encuesta ciudadana para definir los perfiles de mayor demanda de vivienda de alquiler social en el municipio.

Més: "Aún no hay ni calles"

Desde la oposición municipal, Més per Algaida, Pina i Randa calificó la presentación del proyecto como una muestra de "desesperación" del Govern y tildó de "engaño" presentar los terrenos como parte de un plan de choque.

"El lugar donde tiene que haber los solares para hacer la vivienda pública todavía no tiene ni los calles", aseveró el portavoz local de la formación, Joan Collet, quien consideró que el anuncio es "insultante" para quienes no pueden acceder a una vivienda.

Més se mostró crítico con el equipo de gobierno municipal al entender que se ha prestado a un acto institucional "que no sirve para nada", generando "expectativas que luego se ven frustradas porque pasan los años y no hay nada".

La agrupación recordó que, tras una propuesta suya, el Ayuntamiento puso en marcha hace dos días una encuesta para conocer las necesidades de vivienda. "Creemos que se tiene que ser riguroso. Actos como los de este jueves sólo sirven para generar expectativas a la gente, que después se ven frustradas porque pasan los años y no se hace nada", aseveró.