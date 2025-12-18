Estalla la tensión en un barrio de Sóller por las futuras restricciones del Acire

La intención del Ayuntamiento de Sóller de crear una Área de Circulación Restringida (Acire) en el barrio de Volta Piquera ha caldeado los ánimos de los residentes hasta el punto de que, actualmente, los vecinos se encuentran totalmente divididos y con posturas enfrentadas.

Este malestar vecinal se ha hecho evidente durante la reunión que las autoridades municipales han mantenido con los residentes que se oponen a la medida. El encuentro, que ha dejado pequeña la sala de plenos, ha servido para presentar unas 140 firmas en contra de la iniciativa promovida por el departamento de Movilidad.

Durante la reunión, los residentes críticos se han mostrado contrarios a la creación de un Acire exclusivo para los habitantes de la zona. Según ha reconocido el concejal de Gobernación, Carlos Darder -quien asistió junto al alcalde Miquel Nadal-, este grupo vecinal defiende que el Acire sea "abierto", permitiendo el tránsito de todos los conductores de Sóller sin necesidad de trámites previos. Solo los no residentes y vehículos de alquiler tendrían vetado su acceso.

Por el contrario, existe otro sector vecinal que exige que Volta Piquera y sus calles adyacentes sean de acceso restringido únicamente para los vehículos de los residentes locales. De hecho, el Ayuntamiento tiene previsto reunirse con este segundo colectivo este jueves, puesto que la iniciativa municipal se puso en marcha precisamente tras recibir una solicitud respaldada por sesenta firmas de este bando.

Posiciones

Ante estas posiciones diametralmente opuestas, el consistorio todavía no ha definido una postura definitiva. El concejal Darder ha explicado que esperarán a celebrar la segunda reunión con los vecinos favorables a las restricciones antes de decidir qué camino tomar. Cabe destacar que el Ayuntamiento ya había impulsado este Acire dotándolo de cámaras y dispositivos de control en las calles Quadrado, Dragonar y Capità Angelats, los cuales se encuentran actualmente fuera de servicio. Aunque la previsión inicial era activarlos el próximo 2 de febrero, pero esa fecha está ahora mismo en el aire.