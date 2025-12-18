Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde

El Ayuntamiento de Deià ha emitido un comunicado en el que detalla la crítica situación económica y contable que atraviesa la institución, tras años de inestabilidad administrativa.

Según el alcalde Joan Ripoll, la llegada reciente de una secretaria habilitada ha permitido iniciar una revisión interna que ha sacado a la luz un escenario desolador: una contabilidad paralizada desde hace casi tres años y el descubrimiento, el pasado mes de septiembre, de presuntas irregularidades en el cobro de las nóminas del exsecretario municipal.

Esta situación es el resultado de un largo periodo en el que la plaza de secretaría no fue ocupada por un funcionario de carrera, sino por una sucesión de interinos, lo que derivó en una falta de control que ahora sitúa al municipio en una posición financiera y administrativa muy delicada.

A este desajuste en las cuentas se suma un problema estructural de personal, marcado por una elevada temporalidad que ha impedido la profesionalización y continuidad de la gestión municipal. Esta parálisis ha provocado, además, que los procedimientos de contratación no se ajustaran a la legalidad vigente y que se detectaran graves errores en la justificación de subvenciones. Como consecuencia directa, el Ayuntamiento se verá obligado a devolver fondos públicos ya adjudicados, lo que impactará severamente en las arcas municipales y obligará a elaborar presupuestos sumamente restrictivos durante los próximos años para intentar garantizar el equilibrio económico.

Auditoría interna

Para tratar de revertir esta situación, el equipo de gobierno que encabeza Ripoll ha puesto en marcha un plan integral de regularización. Este plan incluye la actualización completa de la contabilidad, la elaboración de las cuentas generales pendientes y una auditoría interna exhaustiva de todos los procedimientos de contratación y control interno que abarcará los últimos años de mandato de Lluís Apesteguia, el antecesor al actual alcalde.

Según ha explicado Ripoll, el objetivo es dotar de estabilidad a la plantilla y sanear la institución para recuperar la normalidad. Pese a la dureza del escenario, el alcalde ha asegurado su “compromiso con la transparencia y la responsabilidad”, y ha afirmado que trabajará con rigor “para restaurar la estabilidad económica que los vecinos de Deià merecen”.

Medio millón en ayudas que se deberán devolver

El ayuntamiento de Deià se encuentra en una situación extremadamente delicada desde el punto de vista económico. El alcalde, Joan Ripoll, ha explicado que uno de los problemas más graves a los que tendrá que hacer frente el consistorio a lo largo del próximo año será el tener que afrontar la devolución de cuantiosas ayudas económicas que recibió el ayuntamiento por inversiones que finalmente no se realizaron.

Ripoll apunta que las cuentas hechas hasta ahora estiman que el dinero que deberá devolverse a diferentes instituciones supramunicipales rondará el medio millón de euros, dinero recibido por Deià en los últimos cinco años. Estas ayudas deberán devolverse, además, con intereses de demora. El alcalde intentará negociar un plan con las instituciones para hacer frente a la devolución del dinero de forma escalonada. Ripoll ha asegurado que tras el resultado de la auditoría “ya pediremos explicaciones a quien corresponda”.

Mientras tanto, Deià ya ha demandado al exsecretario por supuestos cobros irregulares tras haberse subido su sueldo.