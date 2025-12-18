Capdepera revive el 'Alei Alei' con fuego, canto y tradición

En Capdepera han vuelto a resonar los versos del Alei Alei: “Alei, Alei, penjant amb un cabell / Anit, anit, un gall farcit / Demà, demà, el mos hem de menjar / Passat demà el mos hem d'acabar”. Son cánticos propios de la Nochebuena, pero Capdepera los recuperó en 2018 y los adelantó a la festividad de la Virgen de la Esperanza (18 de diciembre).

Los carrizos encendidos, portados por jóvenes y mayores, volvieron a desfilar por las calles del municipio mientras se recitaban, a modo de cántico, los versos tradicionales. La comitiva prendió fuego a los carrizos sobre las seis de la tarde, en la explanada del Castillo gabellí, e inició un recorrido por las céntricas calles del pueblo.

A mitad de camino se había preparado otra hoguera, donde se encendieron nuevos carrizos una vez consumidos los primeros. El acto concluyó en la plaza de l’Orient, donde se arrojaron los últimos carrizos encendidos a una gran hoguera, mientras los más jóvenes corrían para saltar las llamas.

Seguidamente, se repartió chocolate entre los asistentes y la jornada culminó con una noche de

FIESTAS DEL FUEGO

Los festejos, recuperados por la Obrería de la Esperanza y la Asociación Cultural Cap Vermell desde el pasado mes de noviembre, forman parte del nuevo Centro de Interpretación de las Fiestas del municipio de Haro de Les, en el Valle de Arán (provincia de Lleida). Haro de Les es uno de los 63 pueblos fallaires de Andorra, Aragón, Cataluña y Francia que celebran anualmente esta tradición, que los une y hermana en una fiesta transfronteriza.

El Alei Alei ya forma parte de estas fiestas del fuego de la cordillera pirenaica, declaradas en 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.