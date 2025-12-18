Can Verdal de sa Pobla acoge una charla y un documental sobre la historia del edificio y la figura de Joan Serra i Serra
La figura de Joan Serra i Serra es recordado por la venta de Miramar al Archiduque
El Casal de Can Verdal de sa Pobla ha sido escenario esta mañana de una charla sobre la historia del edificio, a cargo de Pere Antoni Mateu, y de la proyección de un vídeo de Televisió Poblera realizado en colaboración con Pere Crespí y su equipo.El acto, organizado por el colectivo de jubilados de entidades como Caixa Postal (posteriormente Argentaria), Banca Catalana, Banco de Vizcaya y Banco de Bilbao —hoy BBVA—, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento. La sesión se ha centrado en la figura de Joan Serra i Serra, vinculado a Can Verdal y recordado por la venta de Miramar al Archiduque, además de repasar la saga de los Verda, después Can Planas.
La jornada se ha cerrado con el tradicional almuerzo de Navidad en Can Quic, que el grupo celebra cada año.
