Alcúdia entrega un cheque de 2.323 euros al Teléfono de la Esperanza

La sala de plenos del Ayuntamiento de Alcúdia ha sido el escenario este miércoles por la mañana del acto de entrega de un cheque de 2.323 euros a favor de la Asociación Teléfono de la Esperanza de Balears. Han participado en el acto la alcaldesa Josefina Linares; la concejala de Cultura y Fiestas, Àngela Amer; y la concejala de Comercio, Transporte Público y Participación Ciudadana, Azahara Machado, junto con otros miembros de la corporación local. En nombre de la asociación beneficiaria han asistido Martí Serra y Sebastià Riutort.

Estos fondos provienen de la recaudación obtenida en la tercera edición de Vinàlia, un evento con un claro carácter solidario celebrado el pasado 21 de septiembre en el entorno del teatro romano de Pol·lèntia. Vinàlia tiene como objetivo poner en valor la gastronomía mallorquina y los vinos de nuestra tierra, potenciar el producto local y, al mismo tiempo, apoyar causas sociales y solidarias.

La alcaldesa Linares ha destacado que el Ayuntamiento "se siente profundamente orgulloso de colaborar con entidades como el Teléfono de la Esperanzaque, gracias a la dedicación de personas voluntarias, ofrecen apoyo emocional y escucha activa a personas en situación de dificultad emocional y crisis personales".

El Teléfono de la Esperanza es un servicio de atención emocional confidencial y gratuito que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y atiende a personas que atraviesan momentos de soledad, ansiedad, desesperanza o malestar emocional. Los voluntarios y profesionales formados acompañan y escuchan quien lo necesita, promoviendo la prevención y bienestar emocional. También dispone de canales como el chat o servicios especializados para jóvenes y personas en riesgo.