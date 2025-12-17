Pollença cita a los vecinos para recoger propuestas en las presupuestos de 2026

El Ayuntamiento de Pollença celebrará este jueves, 18 de diciembre, un Consejo de Área de Presupuestos Municipales con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y dar voz a vecinos, entidades y colectivos del municipio en la evaluación de las cuentas públicas de 2025 y en la elaboración de propuestas de cara al presupuesto de 2026.

La iniciativa se enmarca en el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana y ha sido convocada para asociaciones culturales, sociales, vecinales, de personas mayores, comerciales, clubes deportivos y otros sectores de la población 'pollencina', así como para el personal técnico de las distintas áreas del Ayuntamiento.

El consejo se desarrollará en cuatro franjas horarias, organizadas por áreas municipales, para facilitar la participación de la ciudadanía en función de su ámbito de interés. A las 16 horas se abordarán las áreas de Hacienda y Contratación, Personal, Residencia, Cementerio, Bienestar Social, Salud, Urbanismo y Festival de Música; a las 17 horas será el turno de Servicios, EMSER, Delegación del Port de Pollença, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Movilidad, Bahía y delegación de la Cala de Sant Vicenç.

La sesión de las 18 horas estará dedicada a Cultura, Patrimonio, Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Escuela de Música, Normalización Lingüística, Bibliotecas y Archivo, Igualdad, Mediación Cultural, Museo, Educación, Infancia y Juventud, Radio, Seguridad Ciudadana, OAC y Nuevas Tecnologías. Finalmente, a las 19 horas se tratarán las áreas de Fiestas, Ferias y Mercados, Comercio, Deportes, Turismo e Impulso Económico.

"La ciudadanía podrá elegir el horario y el área de referencia que mejor se ajuste a sus intereses para realizar aportaciones, sugerencias y propuestas", explica el Consistorio. El orden del día será el mismo en todas las franjas horarias e incluirá una contextualización del Consejo, la evaluación del presupuesto municipal de 2025 y un espacio abierto para plantear propuestas para el presupuesto de 2026.

Las reuniones se llevarán a cabo en la sala de plenos del Ayuntamiento de Pollença y estarán abiertas a la participación de todos los colectivos y vecinos interesados.