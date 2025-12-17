Los pisos sociales de Ca’ts Agustins ya acogen a siete familias trabajadoras del Raiguer

Justo ahora se cumple algo más de un año desde que el centro de Ca’ts Agustins de Binissalem, propiedad del Obispado de Mallorca, inauguró las nuevas dependencias de reinserción sociolaboral destinadas a personas procedentes de diferentes lugares del mundo y en las cuales son acogidos unos 25 usuarios.

Ahora, la segunda fase del proyecto —cuya gestión también está a cargo de la Fundación Social La Sapiència— funciona ya a pleno rendimiento. Se trata de los apartamentos, de entre 30 y 40 metros cuadrados, habilitados en el primer piso del edificio para dar acogida a nueve familias de la zona del Raiguer, que, a pesar de tener trabajo, encuentran grandes dificultades para acceder a un alquiler debido a los elevadísimos precios. De estos nueve apartamentos, siete están ya ocupados y los otros dos se están terminando de acondicionar.

En estos momentos, los núcleos familiares que los ocupan son los siguientes: un padre y una madre con tres niños menores; un padre y una madre con dos adolescentes (también menores de edad); una madre con sus dos hijos y un tío; un padre y una madre con dos niños y un bebé; un padre y una madre con un bebé; y dos madres solteras, cada una con un bebé. Las familias comparten cocina, lavandería y sala de estar.

Interior de un apartamento / Jaume Canut

Según explica Toni Moyà, director de La Sapiència, todas estas familias se han ido instalando a lo largo de este año, después de pasar la correspondiente entrevista con los Servicios Sociales y realizar una visita previa a los apartamentos. Moyà señala que, a partir del momento en que una familia se instala, los Servicios Sociales del municipio de origen trabajan conjuntamente para intentar conseguirles una vivienda y dar así opción a que otras personas puedan ocupar, por espacio de un año, uno de estos apartamentos. Y es que ya existe lista de espera.

El objetivo, indica Moyà, es que las familias, sin tener que pagar un alquiler —aunque pueden hacer una aportación voluntaria—, consigan ahorrar y, al cabo de un año, dispongan de un saldo suficiente que les permita pagar varias mensualidades de alquiler en su nueva vivienda. Es importante recordar que todas estas obras de reforma y adecuación, que superan los 500.000 euros, han sido financiadas por el Obispado.

Como celebración del buen funcionamiento de las dos fases de este proyecto solidario, el sábado 13 se organizó en la iglesia de Ca’ts Agustins un concierto de la coral Acord Major y una exposición de pinturas de los artistas Toni Ramis y José Luis Tudanca (ya fallecidos), quienes cedieron su obra al centro social. Estos cuadros se han puesto ahora a la venta y la recaudación se destinará a fines benéficos. Este domingo 21 tendrá lugar la segunda jornada de celebración, con la continuación de la exposición y un concierto de Joves Músics del Conservatori Professional de Música i Dansa.