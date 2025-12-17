Muro y Sóller, galardonados con el Premio Nacional a las Buenas Prácticas del Programa de Policía Tutor

Los municipios de Muro y Sóller son dos de los dieciocho galardonados con el Premio Nacional a las Buenas Prácticas del Programa de Policía Tutor que otorgan anualmente la Asociación Nacional de Agentes Tutores (ANAT), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

Estos dos pueblos están adheridos al Programa de Policía Tutor, que impulsa el Govern a través del Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears (ISPIB), un proyecto que busca la seguridad y protección de los niños y adolescentes dentro de su entorno escolar y social.

Según informó el Govern en una nota, Muro ha sido galardonado por el proyecto local «Una pedalada darrere una altra», una iniciativa destinada a la educación vial para niños con movilidad reducida que se realiza con bicicletas de tres ruedas.

Sóller ha recibido el galardón por la puesta en marcha del Servicio de Atención al Menor durante el Firó (SAMF), un punto de asistencia especializada durante la fiesta más representativa del pueblo que reúne a una gran cantidad de gente llegada también de fuera del pueblo.

La cuarta edición de estos premios ha tenido lugar este miércoles en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid. El objetivo de los galardones es reconocer públicamente las acciones en materia de prevención e innovación, promoción de hábitos saludables y prevención de conductas adictivas que han realizado los policías tutores de toda España durante el curso 2024-2025.

Sóller y Muro son dos de los dieciocho pueblos galardonados. También lo son Medina del Campo, Palencia, Priego de Córdoba, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla, Valencia, Valladolid, La Coruña, Elche, Cartagena, Gandia, La Vall d'Uixó, Leganés, Los Alcázares, Madrid y Maracena.

Felicitaciones públicas

En el acto, además, también han sido reconocidos dos policías tutores de Balears: Andreu Alba, de Porto Cristo (Manacor), y Sergio Fernández, de Santanyí. Los dos han recibido un diploma de felicitación pública por su trayectoria e impulso del programa de policía tutor.