Manacor restringirá el tráfico en dos importantes calles del centro durante las fiestas

El Ayuntamiento de Manacor vuelve a activar la pacificación de la calle de Joan Lliteres y de la plaza des Cós con el objetivo de "priorizar a los peatones, ganar espacio público y dinamizar el comercio local" durante las fiestas de Navidad y de Sant Antoni. A partir de este viernes 19 de diciembre y hasta el 19 de enero, estos dos espacios públicos tendrán restricciones a la circulación de vehículos motorizados. "Se trata de una medida que ya se ha aplicado con éxito en los últimos años en períodos concretos y que este año se recupera con un dispositivo más afinado, fruto de la experiencia acumulada", explica la institución municipal.

Durante esta semana, los delegados de Movilidad y de Espacio Público han informado personalmente a comerciantes y vecinos sobre la iniciativa y recogerán sugerencias para seguir mejorando su aplicación.

Por lo que respecta a la calle de Joan Lliteres, el delegado de Movilidad, Sebastià Llodrà, ha destacado que «es uno de los principales ejes comerciales del municipio, que conecta la estación con el centro peatonal. Con esta medida reforzamos su papel como espacio comercial y cívico de referencia».

Para hacer efectiva la contención del tráfico, la barrera fija del inicio de la calle solo permanecerá abierta de 8,30 a 11,30 horas para facilitar las tareas de carga y descarga. Fuera de este horario, los vecinos podrán acceder a través de las calles laterales.

Por otra parte, la plaza de Es Cós también funcionará también durante estas fechas como espacio pacificado, con restricciones a la circulación de vehículos. En concreto, no se permitirá el tráfico rodado de acceso desde la plaza Rector Rubí. En cambio, el acceso por la calle del rector Caldentey se mantendrá abierto, como es habitual, para facilitar la llegada a las zonas magenta de aparcamiento comercial de alta rotación y la salida por la misma plaza, excepto el día de mercado, cuando el espacio permanecerá completamente cerrado al tráfico.

Folleto explicativo difundido por el Ayuntamiento sobre lsa restricciones de tráfico. / Ajuntament

En cuanto a los incumplimientos, el Ayuntamiento advierte que saltarse la barrera conlleva una sanción. Sin embargo, "la voluntad no es multar, sino concienciar de que un centro con menos tráfico gana en calidad de vida, seguridad y confort para todos", ha remarcado Llodrà. Asimismo, la Policía Local reforzará el dispositivo de control durante todo el tramo, tanto de la calle de Joan Lliteres como de la plaza des Cós.

Finalmente, el Consistorio destaca que la plaza des Cós es una zona con una elevada presencia de peatones. Los vehículos que circulen deben respetar el límite máximo de 20 km/h, y tanto los patinetes eléctricos como las bicicletas solo pueden circular en el sentido autorizado.

Aparcamientos subterráneos y zona magenta

El Ayuntamiento recuerda también que tanto en la plaza de Sant Jaume como en Na Camel·la hay aparcamientos subterráneos con dos horas gratuitas, pensados para facilitar las compras, los paseos y la vida cotidiana en el centro con más tranquilidad. Asimismo, cabe recordar que también hay 50 plazas de aparcamiento de alta rotación comercial (zona magenta) en la calle de la Amargura, plaza del Rector Rubí, calle del Rector Caldentey, plaza del Arquitecte Bennàssar, calle Olesa, calle del Príncep y plaza Constitució.

"Las plazas de la zona magenta están pensadas para una alta rotación comercial y funcionan con una tarifa de sólo 0,10 euros la hora, con un máximo de 60 minutos de estacionamiento durante el horario comercial. Esta iniciativa asegura que los espacios estén disponibles para nuevos usuarios y evita que los vehículos alarguen su tiempo de estancia", explica el Ayuntamiento.

«Manacor desempeña un papel de capitalidad comercial de comarca. Por eso, queremos facilitar que la gente llegue cómodamente, ya sea en transporte público y a pie, o bien dejando el coche en los aparcamientos sótanos con dos horas gratuitas, y pueda pasear tranquilamente», ha explicado la delegada de Espai Públic.

El objetivo de la medida es reducir la circulación innecesaria de vehículos por el centro, especialmente aquella que no tiene una función concreta más allá de acercarse a ella en coche, y reforzar la pacificación de Zona de Prioridad para Residentes del centro de Manacor.