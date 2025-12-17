El Govern destina 700.000 euros en ayudas a municipios que se abastecieron con camiones cisterna en 2025

El Govern ha lanzado una convocatoria de subvenciones dotada con 700.000 euros para compensar a los municipios que durante 2025 hayan tenido que recurrir al transporte de agua mediante camiones cisterna como medida excepcional para garantizar el abastecimiento de agua potable.

La iniciativa, impulsada por la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, se dirige a los ayuntamientos en situación de alerta por sequía y, en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, también a los que se encuentren en fase de prealerta.

En el caso de Mallorca, los municipios que se han visto obligados a recurrir a camiones cisterna se encuentran en el Pla (sobre todo, Montuïri y Porreres) y en la Serra de Tramuntana. Sólo en Montuïri, la contratación de camiones cisterna costó en 2024 un total de 800.000 euros.

Precisamente, la Mancomunitat del Pla ha tenido que aprobar este 2025 una nueva subida del precio público del suministro de agua y del servicio de alcantarillado para compensar los elevados costes del servicio, que incluyen la compra de agua.

Por su parte, Leonor Bosch, alcaldesa de Banyalbufar, uno de los municipios que ha tenido que recurrir este año a camiones cisterna, hizo una valoración "positiva" de las subvenciones. "Es una ayuda muy importante para nuestras arcas municipales, ya que, por la falta de lluvias de este año, hemos tenido que traer un número elevado de camiones", manifestó.

"Esperamos poder seguir contando con este tipo de ayudas, porque, mientras no llueva, tendremos que seguir abasteciéndonos con camiones", aseguró.

"Cuestión que existe desde hace años"

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, explicó que el abastecimiento puntual a través de camiones en municipios de Balears "es una cuestión que existe desde hace años”, al tiempo que destacó que ésta será la primera vez que el Govern activa una ayuda específica para cubrir estos gastos.

Al acto informativo asistieron también el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles.

Joan Calafat, Juan Manuel Lafuente y Emeterio Moles, en rueda de prensa / CAIB

Según añadió Lafuente, los ayuntamientos “han hecho un esfuerzo máximo” debido a la situación hídrica, y el objetivo del Ejecutivo autonómico es ofrecer soluciones a corto plazo que permitan reforzar el servicio.

De acuerdo con la convocatoria, los ayuntamientos podrán financiar hasta el 100 % de los costes subvencionables vinculados a la contratación del servicio, excluido el IVA, siempre que las actuaciones se hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025.

Las bases de la convocatoria, publicadas recientemente en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB), establecen que las ayudas se aplican a actuaciones “necesariamente vinculadas al transporte de agua mediante camiones cisterna” realizadas en municipios declarados en estado de alerta o, en el caso de los de menos de 5.000 habitantes, en situación de prealerta.

También especifica que las subvenciones cubren únicamente “los gastos de contratación del servicio de transporte de agua", justificadas mediante facturas y comprobantes de pago.

Para acceder a las ayudas, los municipios deberán cumplir los requisitos previstos en el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera, entre ellos haber presentado el Plan de Gestión Sostenible del Agua y no disponer de una conexión operativa a la red en alta. El anexo incluye una relación de municipios y su estado de alerta o prealerta mes a mes durante 2025.

Digitalización del ciclo urbano del agua

El conseller Lafuente recordó que esta convocatoria se combina con otras actuaciones, como los 1,3 millones de euros destinados a la digitalización del ciclo urbano del agua en municipios menores de 20.000 habitantes.

Esta iniciativa, detalló, prevé el establecimiento de contadores digitales para detectar fugas y optimizar el consumo. "Todo el agua que evitemos que se pierda es agua que ahorramos y aprovechamos correctamente", argumentó.

Además, el conseller mencionó un plan de inversiones por valor de 57 millones de euros financiados con cargo al impuesto de turismo sostenible.

“Con estas tres acciones damos apoyo a los ayuntamientos, que tienen la obligación del suministro urbano, para conseguir una gestión eficaz de un recurso fundamental como es el agua potable”, señaló.