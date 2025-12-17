Calvià suprime el mercado semanal de Palmanova un año y medio después de inaugurarlo

El Ayuntamiento de Calvià ha suprimido el mercado semanal que se celebraba los domingos en la zona de Palmanova-Son Caliu. En una resolución firmada por la teniente de alcalde de Turismo, Comercio, Actividades, Playas y Litoral, Elisa Monserrat, se determina que la eliminación será efectiva a partir del 1 de enero de 2026. La instalación se inauguró en el verano de 2024, en el contexto de una política municipal de ampliar la red de mercados en el municipio. El pasado mayo, sin embargo, se quitó también el de Magaluf.

La administración municipal, gobernada por PP y Vox, justifica la decisión de suprimir el de Palmanova-Son Caliu con el argumento de que el aparcamiento municipal donde se instalaba cada semana está situado en una zona de mucho tráfico (al lado del centro Amadip y del centro de salud), en que el estacionamiento "es vital". Por eso, y al constatar que la demanda era "baja", se considera necesario "devolver todas las plazas de aparcamiento a su función inicial y suprimir este mercado".

Comunicación a personas interesadas

El área de Comercio informará a partir de ahora de la supresión a las personas que habían solicitado renovar su puesto u obtener una nueva autorización para el mercado en 2026. Asimismo, dispone su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, en el tablón de anuncios municipal y en la web del ayuntamiento, y su comunicación a los departamentos de Movilidad y Policía Local.

El fundamento jurídico se basa en el Reglamento regulador de mercados de Calvià, que atribuye al área de Alcaldía la competencia para el "establecimiento, delimitación y supresión" de estos mercados.

El caso de Magaluf

En abril de este año, el Ayuntamiento de Calvià finiquitó también el mercado semanal de Magaluf, que se celebraba todos los jueves, apenas ocho meses después de su inauguración. La decisión se adoptó a raíz de un informe de la Policía Local que recogía los «inconvenientes» que presentaba el último emplazamiento, en la calle Carlos Sáenz de Tejada García, en relación a la seguridad, el tráfico rodado, el aparcamiento y los medios materiales y humanos disponibles para su instalación.

Mercado semanal de Palmanova-Son Caliu / DM

El de Magaluf fue uno de los tres nuevos mercados semanales que anunció el Ayuntamiento en el verano de 2024, con el objetivo de que cada día de la semana hubiese uno en diferentes puntos del municipio. Los otros fueron los de Palmanova-Son Caliu y de El Toro. 'Siete días, siete mercados', era el lema municipal.

Estas instalaciones temporales se sumaban a las ya existentes en Calvià pueblo, Peguera, Son Ferrer y Santa Ponça, que funcionan los lunes, martes, viernes, y sábados, respectivamente.

"La iniciativa busca potenciar el comercio local y mejorar la accesibilidad a productos frescos y artesanales, al tiempo que refuerza el modelo de proximidad que ha caracterizado a estos mercados a lo largo del tiempo", destacó en aquel entonces el Ayuntamiento, que enfatizó que el municipio se posicionaba "como un referente en la revitalización de las economías locales".