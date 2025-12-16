La nueva normativa de Lloret permite un crecimiento de población del 42% en 15 años

El municipio de Lloret de Vistalegre podría pasar de los mil habitantes que tiene en la actualidad a los 1.421 residentes en los próximos quince años, lo que representa un 42% más, si se alcanza el techo de población previsto en el nuevo planeamiento urbanístico del pueblo del Pla que ha sido entregado este lunes por el Consell de Mallorca para su aprobación inicial por parte del Ayuntamiento 'llorità'. El acto ha contado con la presencia del conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; la directora Insular de Urbanismo y Planeamiento Municipal, Maria José Frau, y el alcalde de Lloret, Sebastià Amengual, entre otros cargos municipales.

El Consell ha explicado que el documento entregado hoy, que sustituye a las normas urbanísticas "antiguas y obsoletas" de Lloret, que databan del pasado año 1981, "supondrá crear un núcleo urbano más compacto que promueve el crecimiento sostenible del pueblo". "De esta forma se irán ocupando los solares sin edificar que queden en el núcleo y se aumentarán significativamente los terrenos destinados a edificios y servicios públicos", añade la institución insular.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Lloret ha sido elaborado por el Consell de Mallorca, en el marco de la cooperación técnica para redactar nuevos planeamientos urbanísticos en los municipios de hasta 10.000 habitantes. Con el nuevo PGOU se actualiza la normativa después de 44 años.

Lloret ha celebrado este año el centenario de su independencia con respecto al vecino municipio de Sineu. / Ajuntament

La institución insular ha añadido que el nuevo documento urbanístico "engloba la ordenación estructural y detallada" del municipio a partir de la modificación de la Ley de urbanismo de las Illes Balears. Los principales objetivos de este planeamiento son "concentrar a la población en el casco urbano, preservar los espacios naturales y la actividad agrícola, mejorar la conectividad de los equipamientos públicos con la zona residencial o acercarlos al núcleo, reducir el consumo de recursos y favorecer la implantación de energías renovables para el autoconsumo".

El nuevo Plan General contempla una redución del suelo urbano en el municipio del Pla. Así, dejan de tener esta consideración los terrenos en los que estaba previsto construir la circunvalación que iba por el norte y el oeste del núcleo. "La obra no se ha llegado a realizar nunca porque se consideran terrenos inviables", subraya el Consell. También se elimina la calificación de suelo urbano que hasta ahora tenían las parcelas en las que se encuentra el cementerio. Por otro lado, a partir de ahora las zonas del paseo Josep Nicolau y el camino de sa Font serán urbanas.

El nuevo planeamiento tiene previstas tres nuevas zonas de suelo urbanizable, "la mayoría destinadas a construir infraestructuras públicas que mejorarán los servicios del municipio", precisa el Consell.

El camí de Son Pere se destinará a zona residencial y se podrá realizar tanto a vivienda protegida como libre. También está previsto que se realice un centro de día para la gente mayor del pueblo y un aparcamiento municipal.

Por otra parte, sa Costa también se recalificará como terreno urbanizable y se harán aparcamientos periféricos.

La tercera zona que se declara urbanizable es la de Baix de sa Riba que se destina íntegramente a infraestructuras públicas. Se prevé construir la ampliación de la escuela de Lloret.

En cuanto al suelo rústico, "se pone gran cuidado a la hora de adaptar la nueva normativa al Plan Territorial de Mallorca". Además, se protege especialmente la Comuna de Lloret, considerada Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP).