Gripe aviar: Baleares se sitúa en un “punto crítico” y activa un nuevo protocolo en aves silvestres y de caza

Pese al complejo contexto sanitario a escala estatal y europea, con varias alertas activas, la situación de la sanidad animal en Baleares se mantiene estable y bajo control. Así lo ha explicado el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, tras hacer un balance detallado del estado actual en el archipiélago. Europa y España atraviesan la situación sanitaria más compleja de los últimos años, con hasta cinco alertas graves activas: la lengua azul, la gripe aviar, la peste porcina africana, la dermatosis nodular contagiosa y la enfermedad hemorrágica epizoótica, estas dos últimas que afectan al ganado bovino. El director general ha reconocido "la preocupación, la inseguridad y la frustración" que esta situación genera en el sector ganadero.

Fernando Fernández, durante el balance de la situación de la sanidad animal. / R.F.

En gripe aviar, Baleares no ha detectado casos pero los informes semanales sitúan a las islas en “un punto crítico”. Por ello, la Conselleria defiende una estrategia basada en la prevención. Entre las acciones adoptadas destacan el confinamiento de aves de corral cuando no pueda evitarse el contacto con aves silvestres, la prohibición de ferias y mercados avícolas y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, sobre todo en zonas húmedas y áreas de paso migratorio. En Baleares, además, se ha flexibilizado la norma de confinamiento total para hacerla viable, priorizando el control en explotaciones comerciales, donde el seguimiento es más efectivo. Durante este año se han incrementado los controles un 64%, con 61 actuaciones, mientras que en 2024 se realizaron 37. En las aves silvestres, Fernández explica que son los agentes ambientales, el Seprona, el Cofib o los propios ciudadanos quienes alertan cuando aparece un ave muerta y se envían muestras al laboratorio de referencia. En 2025 se han analizado 11 muestras de aves silvestres y todas han resultado negativas, pero la Conselleria considera insuficiente la notificación y ha aprobado un protocolo unificado de detección precoz que amplía el foco a aves silvestres y de caza. Además, se trabaja con el 112 para facilitar que cualquier ciudadano pueda avisar cuando encuentre una ave silvestre muerta y así aumentar el número de muestras y mejorar la detección temprana. “No estoy tranquilo. Es extraño que no haya sobrevolado el virus por las islas y que haya pasado al resto del continente, por ello, queremos aumentar las muestras de aves fallecidas que se encuentren en Baleares, es lo que busca este protocolo”.

Lengua azul

Uno de los principales apartados del balance ha sido el relativo a la evolución de la lengua azul, especialmente tras la detección, en septiembre de 2025, del serotipo 3 en Mallorca. Desde el primer momento, la Conselleria activó una estrategia de contención basada en la declaración de emergencia sanitaria, la delimitación de zonas prioritarias y el inicio inmediato de la vacunación. Estas actuaciones han permitido ralentizar de forma significativa la propagación del virus y reducir su impacto sobre la cabaña ganadera. Del serotipo 3 se han contabilizado 149 focos con cuatro municipios que reúnen el 46% de los focos: Bunyola, Marratxí, Palma y Llucmajor. Gracias a las medidas adoptadas, Menorca y Formentera se mantienen libres, y en Ibiza solo se ha registrado un foco aislado. A día 5 de diciembre, la cobertura vacunal frente al serotipo 3 alcanza el 63,2 % del censo ovino balear. En Mallorca la vacunación llega al 76 %. Aunque la vacuna no genera inmunidad total, los veterinarios oficiales y de campo constatan una alta efectividad clínica, reduciendo gravedad, facilitando recuperación y ayudando a frenar contagios. En las explotaciones con foco, la media estimada es de 11 % de animales enfermos y 5,2 % de mortalidad, con mayor severidad en las afectadas al inicio del brote. La hoja de ruta es seguir vacunando hasta alcanzar el 100 % de la cabaña, con el objetivo de que en abril estén todos vacunados y llegar a la próxima campaña con mayor tranquilidad.

Sobre el serotipo 8, se indica que puede considerarse controlado, ya que no se declaran focos desde diciembre de 2024, tras dos campañas de vacunación. Con ello, se plantea que a partir de 2026 se pueda tramitar ante la UE la declaración de Baleares como zona libre para ese serotipo.

Este lunes, 15 de diciembre, se ha entrado en el periodo estacional libre (sin circulación del mosquito vector), lo que abre una nueva fase que permite el movimiento de ganado entre islas pero Fernández ha apuntado que las islas son el único territorio que mantiene el programa de erradicación de lengua azul. Así se mantiene el control sobre el ganado que llega de otras comunidades.

Peste porcina

La reciente detección en Cataluña de peste porcina africana (PPA) en jabalíes ha obligado a reforzar la estrategia de vigilancia y control que se lleva a cabo en Balears en cumplimiento del Programa Nacional. Los controles se realizan de acuerdo con lo establecido, con cerca de 700 analíticas anuales. Además, se ha elaborado un protocolo especial de actuación frente a la PPA, que incluye la vigilancia de todos los movimientos de porcino que llegan a las islas. Asimismo, se ha desarrollado una metodología de clasificación de las explotaciones porcinas según el nivel de riesgo, y se han identificado 32 explotaciones de alto riesgo con las que se trabajará.

En Baleares ya se han geolocalizado todas las explotaciones de porcino, hecho que es importante en el caso de que se diera algún foco. También se han comprobado todos los movimientos que han entrado en Baleares en los últimos 12 meses y ninguno procede de la zona de restricción, aunque es verdad que muchos vienen de Cataluña. Preguntado por la posibilidad de restringir la entrada de ganado, Fernández ha sido claro: “no hay razones sanitarias para impedir la entrada de animales que vienen de zonas que no tiene restricciones”.

En cuanto a la dermatosis nodular contagiosa, la Conselleria mantiene una vigilancia reforzada a raíz de la aparición de focos en Francia y Cataluña, y aplica medidas cautelares como la restricción de movimientos de ganado bovino, la suspensión de ferias y el control exhaustivo del transporte de animales. Hasta el momento, todas las muestras analizadas han resultado negativas.