Calvià sube la tarifa del agua unos cuatro euros al mes para un hogar medio

La tarifa del agua subirá en Calvià a partir del año que viene unos cuatro euros al mes para un hogar medio, según los cálculos del Ayuntamiento. Esa actualización es consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Consistorio y el Govern, por el cual la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) garantizará el suministro de hasta 11 millones de metros cúbicos de agua potable anuales al municipio, siete de ellos concentrados en los meses de temporada alta.

El acuerdo, según destacaron ambas administraciones, permitirá asegurar la disponibilidad hídrica durante los próximos cuatro años y reducir la extracción de los acuíferos locales. La medida fue ratificada en un pleno extraordinario celebrado este lunes, con los votos a favor de la mayoría gobernante que forman Partido Popular y Vox.

El texto prevé la creación de una comisión de seguimiento para coordinar el suministro y aprobar los planes de explotación, así como una actualización del sistema tarifario. Según informó el Ayuntamiento, se mantiene la estructura progresiva por bloques y se incorpora un quinto tramo para penalizar consumos elevados. El Ayuntamiento calcula que la mayoría de hogares, situados en el primer bloque, pagarán entre 3,5 y 4 euros más al mes.

El Consistorio argumenta que la revisión es “imprescindible” para adecuar las tarifas a los costes actuales y evitar un mayor déficit tarifario, que en la última década ha supuesto un impacto de dos millones de euros para las arcas municipales. El precio unitario del agua se fijará en 1,06 euros por metro cúbico.

Desd el Ayuntamiento se defendió que los precios "continuarán estando por debajo de los que se aplican en otros municipios de Mallorca, como Andratx, Palma o Marratxí".

Críticas socialistas

El PSOE de Calvià ha criticado duramente la propuesta y ha cifrado el aumento global en más del 30%. La formación acusó al gobierno de PP y Vox de incumplir su compromiso electoral de no subir tasas y recordó que en 2023 ya se aprobó un incremento del 5,7% en el recibo del agua.

La portavoz socialista, Nati Francés, advirtió de que la reestructuración de tarifas encarecerá el recibo también para consumos bajos y medios, situando la subida final entre el 23% y el 29% en muchos hogares. El PSOE sostuvo además que la nueva cuota de servicio sube un 30,8% y que el primer tramo de consumo (hasta 7,5 metros cúbicos) lo hace cerca de un 140%, lo que, junto al nuevo precio del agua que Abaqua vende al municipio, repercutirá en familias y negocios.

“No hablamos de grandes consumidores, hablamos de hogares normales que verán cómo su recibo del agua vuelve a subir de forma muy significativa”, criticó Francés. “PP y Vox prometieron que no subirían precios ni tarifas municipales y la realidad es que ya han aplicado dos subidas consecutivas en el recibo del agua y una subida del 23% en la tasa de basuras", añadió.

Agua regenerada

Por otra parte, el Consistorio subrayó que, en su apuesta por la sostenibilidad de los recursos hídricos, sigue impulsando su política de regeneración de agua a través de la empresa pública Calvià 2000.

El agua regenerada se utiliza en el riego de zonas verdes y espacios públicos. También se incentiva la comercialización para empresas y particulares que pueden utilizarla para el riego y la carga de cisternas de inodoros, e igualmente es agua apta para el riego agrícola.

Las estaciones de regeneración de aguas del municipio pueden facilitar hasta 10 millones de litros al día en los meses de mayor demanda y consumo, según datos municipales.