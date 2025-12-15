Sineu culmina la reforma integral del entorno del Pou Llavoner

El Ayuntamiento de Sineu ha anunciado este pasado fin de semana la finalización de las obras de renovación integral de la zona del Pou Llavoner, un proyecto de embellecimiento y mejora urbana que "ha permitido transformar este espacio emblemático en un entorno más moderno, accesible y agradable para vecinos y visitantes", destaca la institución municipal con respecto a este proyecto que pone en valor uno de los elementos históricos más conocidos del municipio del Pla.

El proyecto ha contado con una inversión de 143.261,69 euros. La institución municipal subraya que las actuaciones realizadas "han supuesto una mejora notable de la calidad, la funcionalidad y la seguridad del espacio público, reforzando al mismo tiempo su valor patrimonial y paisajístico". Cabe destacar que la intervención ha incluido una nueva iluminación del pozo para resaltar este elemento etnológico y la ampliación de las zonas ajardinadas ubicadas en el entorno del conjunto patrimonial.

La intervención municipal ha mejorado el entorno del antiguo pozo. / Ajuntament

Las obras han incluido la renovación completa de los pavimentos y la adecuación del terreno para facilitar la circulación y uso de la zona, así como la instalación de una nueva red de alumbrado público basada en criterios de eficiencia energética. "También se ha implantado un sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales que mejora la gestión del agua, junto a un sistema de riego automatizado para las zonas ajardinadas", añade el Ayuntamiento. Además, se ha procedido a la renovación del mobiliario urbano y de los elementos decorativos existentes, y se han aplicado importantes mejoras en materia de accesibilidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar un uso universal del espacio.

"Este conjunto de intervenciones no sólo ha mejorado el aspecto estético de la zona del Pou Llavoner, sino que también ha reforzado su funcionalidad y confort, convirtiéndola en un espacio más seguro y acogedor para la ciudadanía", concluye el Consistorio 'sineuer', que recuerda que el proyecto "se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Sineu para avanzar hacia un municipio más accesible, sostenible e integrado con su entorno, y responde a la voluntad de mejorar los espacios y proteger el patrimonio público".