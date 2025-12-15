La Nit de Neules de Inca, un paseo a través del patrimonio

El Ayuntamiento de Inca llevará a cabo la segunda edición de la Nit de Neulesel sábado 27 de diciembre, entre las 20,30 y las 22,30 horas, con un itinerario cultural y patrimonial por la ciudad para promover una de las tradiciones navideñas más emblemáticas de Mallorca. El Consistorio impulsa esta iniciativa en colaboración con Neulers d'Inca, Xalest, el Museu del Calçat y de la Indústria, la Escola de Música i Conservatori Antoni Torrandell y las comunidades religiosas de la Unidad Pastoral de Inca, Franciscans TOR y las Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

"Tras el éxito de la primera edición, la Nit de Neules vuelve a Inca con la voluntad de consolidarse como una cita destacada de la Navidad 'inquera', ofreciendo a la ciudadanía y a los visitantes una experiencia única que combina tradición, artesanía, música y patrimonio, en un ambiente íntimo y acogedor", ha explicado el Ayuntamiento en el acto de presentación.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que «la Nit de Neules es una invitación a mirar la Navidad desde la calma, la tradición y la identidad. Es una propuesta que nos permite reconectar con nuestras raíces y con los espacios más emblemáticos de la ciudad de una forma especial y emotiva».

Todos los espacios visitables del recorrido estarán decorados con 'neules calades o doblegades', con paneles informativos e iluminados con velas, creando una "atmósfera mágica" que invita a redescubrir los espacios más emblemáticos del casco histórico.

El recorrido psaará por la Iglesia de Sant Domingo, donde se proyectará el video 'Blanques neules' y se podrán decorar 'neules' y visitar el Belén. También se incluirá el Convent de Sant Francesc, con una visita al claustro y al belén con música de la Escola de Música i Conservatori Antoni Torrandell y decoración de 'neules' realizadas por los alumnos del centro.

Otros puntos del itinerario serán el Convent de les Germanes de la Caritat de San Vicenç de Paül, donde se podrá visitar la capilla y catar 'neules dolces'; la Plaça de na Goig, con decoración 'neulera' en la casa número 16 de la calle de l'Om; Can Patxorra, con decoración 'neulera'; la Iglesia de Santa Maria la Major, donde podrá contemplarse la decoración de 'neules' y visitar el belén; y sa Capella des Convent: donde se habilitará una exposición de siurells Sibil·les de la artesana inquera Francisca Truyol.

En estos espacios habrá un acompañamiento musical por parte de los alumnos de la Escola de Música i Conservatori Municipal Antoni Torrandell y de los Bufaires, xeremiers de Inca. Además, durante todo el recorrido, los integrantes de la Revetla d'Inca y los Revetlers del Puig d'Inca, con vestimenta tradicional, acompañarán al público y repartirán una estampita relacionada con las 'neules'. También participa en esta edición la Fundació Es Convent, que abrirá Sa Capella des Convent.

"La participación de los alumnos del Conservatorio y de la incorporación, este año, de vecinos, artesanos, entidades culturales y musicales, refuerza el carácter participativo y popular del evento", ha afirmado el concejal de Conservatorio y Museos, Andreu Caballero.

"Con esta segunda edición, el Ayuntamiento de Inca afianza su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial, promoviendo iniciativas que ponen en valor las tradiciones propias y fomentan la participación ciudadana durante las fiestas de Navidad", destaca la institución municipal.