La formación de ‘margers’ ya tiene título oficial

La Conselleria de Educación pondrá en marcha a partir del curso 2026-2027 el nuevo certificado profesional de Construcción de Pedra en Sec, una titulación oficial y única en España que responde a una reivindicación histórica del sector, ha informado este lunes el Govern balear.

Esta nueva formación se impartirá después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada su incorporación al catálogo nacional de Formación Profesional (FP) a petición de la Conselleria.

Baleares, en enero de 2024, solicitó al Ministerio de Educación la inclusión de la figura de ‘mestre marger’ en el listado estatal de competencias profesionales.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha reunido este lunes con representantes del Gremi de Margers para analizar y celebrar este «avance».

Durante el encuentro han subrayado que, tras un largo proceso, Baleares dispondrá por primera vez de unos estudios reconocidos oficialmente que permitirán preservar un oficio tradicional y asegurar su relevo generacional.

La Conselleria ha recordado que la técnica de la pedra en sec, basada en construir y mantener estructuras sin aglomerantes mediante el encaje preciso de cada pieza, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2018, lo que refuerza la necesidad de una formación reglada que garantice su continuidad.

Con la aprobación del nuevo estándar profesional, el sector pasa de contar únicamente con una cualificación a disponer de un certificado profesional de grado C.

Los estudios tendrán una duración de 600 horas y proporcionarán capacitación específica en la técnica tradicional y sus aplicaciones constructivas.

Tras el aval del Consejo de Ministros, el Gobierno publicará el acuerdo en el BOE. La Conselleria iniciará en breve conversaciones con los centros que imparten la familia profesional de Edificación y Obra Civil para incorporar la nueva titulación a partir del próximo curso.