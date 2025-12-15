Escarrer celebra la multa millonaria a Airbnb y reclama frenar la ilegalidad en el alquiler turístico

El CEO y Presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha respaldado la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Airbnb, por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.

“Siempre he dicho que España tiene un problema con la ilegalidad del alquiler turístico. Pero también con los hoteleros que hospedan por encima de sus posibilidades, con los taxis piratas, con los ‘party boats’ [fiestas organizadas en barcos]…”, afirmó Escarrer.

En una rueda de prensa en Calvià por la firma de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento, Escarrer sostuvo que “hay que ajustarse siempre al marco legal” y añadió que, en el caso de Airbnb, “esta multa era adecuada". "Ya se había avisado a la plataforma en varias ocasiones”, recordó.

La sanción, que asciende a 64.055.311 euros, se ha declarado firme y pone fin a la vía administrativa tras resolver el recurso presentado por la empresa. Según informó el Ministerio, Consumo detectó más de 65.000 anuncios irregulares, imputando a Airbnb prácticas comerciales desleales, omisión de información clave a los consumidores y obstrucción a las labores inspectoras, entre otras infracciones.

Entre las infracciones detectadas, figura el hecho de publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, infringiendo la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad. También se constató que Airbnb anunció alojamientos turísticos indicando un número de licencia o registro que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros.

Magaluf y balance de temporada

En cuanto a la evolución turística de este año, Escarrer valoró la temporada en el municipio de Calvià, especialmente en la zona de Magaluf. En este sentido, destacó el refuerzo policial en Punta Ballena, la extensión del periodo de actividad turística y el aumento del gasto medio por visitante, así como la celebración el municipio del congreso de ABTA, la asociación británica de los agentes de viaje.

“El proceso de transformación de Magaluf no ha culminado”, advirtió. “Lo digo porque soy un inconformista. Hay mucho por hacer todavía. Pero es importante no haber tenido ningún gran escándalo y contar con más medios policiales”. Añadió que segmentos como el turismo familiar y el turismo de congresos “están resurgiendo”, lo que, a su juicio, indica que el camino que se está siguiendo es el "adecuado”.

Posición sobre el impuesto turístico

Cuando se le preguntó por el posible aumento del impuesto de turismo sostenible, Escarrer reiteró que no es partidario de aumentarlo. “No estoy a favor de la ecotasa. No creo que se deba aumentar. Sólo pido que con lo recaudado se haga el mejor uso posible”, señaló.