El Consell destina 1,8 millones a un plan forestal para prevenir incendios en la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de saneamiento forestal dotado con 1,8 millones de euros, financiados a través del Impost de Turisme Sostenible (ITS), con el objetivo de reducir drásticamente el riesgo de incendios en la Serra de Tramuntana.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el conseller de Presidència, Toni Fuster, presentaron los detalles del plan a la Mesa de Batles i Batlesses de la Serra de Tramuntana, entregando a cada ayuntamiento el plan de actuación detallado. Este proyecto se desplegará en un total de 19 municipios e incluirá un mapa pormenorizado de las zonas de intervención. Se prevé que las actuaciones permitan limpiar más de 142 hectáreas del territorio, incluyendo áreas de difícil acceso. La ejecución de las obras, que se iniciará durante el primer semestre de 2026 y se extenderá hasta el segundo semestre de 2027, será progresiva y se llevará a cabo tras una coordinación previa con los ayuntamientos, quienes solicitaron previamente las actuaciones en zonas concretas de sus términos municipales.

Silvicultura

Las intervenciones se centrarán en trabajos de silvicultura preventiva y reducción de la carga vegetal, incluyendo acciones cruciales en los márgenes de las carreteras hasta un perímetro de 30 metros, puntos identificados con alto riesgo de inicio de incendios.

El presidente Galmés destacó que esta iniciativa demuestra que el Consell "actúa y lo hace con responsabilidad", destinando fondos del ITS a acciones tangibles sobre el territorio, y subrayó que la conservación de la Serra es una "prioridad absoluta" por su valor ambiental, cultural, patrimonial y su papel clave en el turismo sostenible y la economía local, reforzando así el compromiso con la protección de la Serra y la seguridad de sus habitantes y visitantes.