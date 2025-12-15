Calvià suministrará agua regenerada al Hotel de Mar Gran Meliá de Illetes

La empresa municipal Calvià 2000 suministrará agua regenerada al Hotel de Mar Gran Meliá de Illetes, un establecimiento de lujo solo para adultos, con el objetivo de ser destinada al riego de las zonas verdes y jardines del complejo turístico.

Así lo establece un acuerdo firmado este lunes en el Ayuntamiento de Calvià entre ambas partes. Al acto asistieron el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) y el CEO y presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume.

El municipio tiene dos estaciones regeneradoras (ERA) municipales, en los núcleos de Santa Ponça y Bendinat, con una red de distribución interconectada. Según informó el Consistorio, el establecimiento turístico podrá recibir suministro de ambas instalaciones, que "cumple las calidades más altas para uso urbano exigidas por la reglamentación de aguas regeneradas para usos urbanos".

Amengual destacó la importancia de que el "agua regenerada tenga una segunda vida" y explicó que están previstas inversiones con fondos procedentes del impuesto turístico en la infraestructura de canalización para que ese suministro pueda llegar a otros equipamientos del municipio.

"Colaboración público-privada"

Escarrer, mientras, puso esta iniciativa como un buen ejemplo de la "colaboración público-privada" y aseguró que era "un placer" participar en este proyecto piloto. Tras cifrar en un 20% el ahorro de agua para el Hotel de Mar Gran Meliá, se mostró también convencido de que a este acuerdo se sumarán en un futuro otras compañías hoteleras.

El Consistorio calvianer señaló que puede procesar el consumo de agua de hasta 118.000 habitantes al día en las dos plantas EDAR. Las estaciones de regeneración de aguas del municipio pueden facilitar hasta 10 millones de litros al día en los meses de mayor demanda y consumo.