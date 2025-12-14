Vecinos de Sóller tildan de “aberración como un templo” urbanizar una plaza con 24 viviendas

Poco a poco va aflorando el malestar ciudadano contra uno de los proyectos estrella del ayuntamiento de Sóller, consistente en la urbanización de la plaza de Teixidores del municipio con la construcción de 24 viviendas sociales.

El equipo de gobierno del PP prevé elevar al pleno de la próxima semana ceder los más de 3.000 metros cuadrados que ocupa la plaza al Institut Balear de la Vivenda (Ibavi), organismo que ya trabaja en un anteproyecto que prevé edificar dos bloques de viviendas en un espacio que actualmente es público y se utiliza como aparcamiento.

Si al principio solo fueron las fuerzas políticas de la oposición (Més, Seny y PSOE) las que manifestaron su rechazo al proyecto, poco a poco se le van sumando voces críticas. Vecinos de la misma plaza califican el proyecto de “barbaridad”, mientras que otros residentes del municipio calificaron ayer esta actuación de “aberración como un templo”.

Los vecinos critican que la futura construcción de las viviendas sociales acabará con uno de los pocos espacios públicos del centro de Sóller que además “está despejado” para dar paso a dos bloques de pisos. Además apuntan que la actuación que pretende llevar a cabo la administración “no pega ni en cola en este sitio”, recordando a su vez que la plaza confronta con la Fàbrica Nova, el edificio industrial que ha adquirido el Consell de Mallorca para la creación del primer Museu Textil de Mallorca, cuyo proyecto integral tendrá un coste que superará los nueve millones de euros.

Desde el ayuntamiento de Sóller, la concejal de Servicios Sociales, Llum Castañer, apuntó hace unos días que los técnicos del Ibavi están haciendo una nueva propuesta de distribución de los edificios y aseguró que la futura configuración combinará el espacio público y el aparcamiento. Apuntó que el proyecto final será respectuoso con el entorno.