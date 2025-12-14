"¿Esto es un quirófano?": los centros de salud de Mallorca vencen prejuicios para impulsar la cirugía menor

«Guillem, ¿pero esto es un quirófano?». El doctor Guillem Caldentey sonríe al recordar la anécdota protagonizada hace años por uno de sus pacientes. En su larga trayectoria realizando cirugías menores en centros de salud (CS), que son aquellas que no requieren anestesia general ni hospitalización, éste ha sido el único que ha mostrado ciertas reticencias a ser intervenido en este ámbito sanitario. Una excepción, subraya Caldentey, que es médico de familia del CS Martí Serra de Marratxí y miembro del grupo de formadores de cirugía menor en Atención Primaria de Mallorca. Este grupo de expertos está formado por tres médicos y cuatro enfermeros.

En general, dice Caldentey, el paciente lo agradece. «La persona que se va a hacer una cirugía menor agradece la sensación de cercanía, de que esa intervención la haga su médico de familia», asegura este especialista. En los últimos años, esta oferta asistencial ha crecido mucho como forma de aliviar la presión sobre la red hospitalaria y de dotar de un entorno más cercano al paciente.

Guillem Caldentey (izquierda), con un equipo de colaboradores / DM

La cirugía menor, que incluye procedimientos como la extirpación de quistes, el drenaje de abscesos o el tratamiento de uñas encarnadas, está experimentando un notable impulso en los centros de salud de Mallorca. La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca (GAPM) ha redoblado los esfuerzos formativos durante 2025, que se reflejan en los datos de actividad.

Esta apuesta se materializa en la creación de un Aula Permanente de Formación dotada con simuladores de piel, lámparas y bisturíes eléctricos, como parte del material didáctico. Solo este año, se han realizado dos ediciones de un curso básico con 100 plazas cada una para médicos y enfermeros, incluyendo equipos de pediatría y matronas. También se ha hecho una inversión para habilitar mejor los espacios dedicados a cirugía menor de los centros de salud y unidades básicas.

Caldentey explica la filosofía detrás de esta iniciativa: «La idea es demostrar la potencialidad de los médicos de familia y de los enfermeros de los centros de salud, en el sentido de que pueden hacer muchas cosas». Entre esas cosas, detalla intervenciones sencillas que «suelen durar entre 10 y 15 minutos» y para las que se procura que todos los centros tengan salas específicas que reúnan las condiciones de asepsia necesarias.

Este esfuerzo formativo, según el doctor, ha despertado un gran interés. «La formación empezó hace tres o cuatro meses. Hemos ido a todos los centros de salud. El objetivo del curso es que se lancen a hacerlo. Este año se han hecho dos cursos. El año que viene se prevén tres cursos, hay mucho interés».

Más cercanía y agilidad

Lejos de encontrar reticencias, los profesionales destacan la buena acogida por parte de los usuarios. Desde Atención Primaria de Mallorca se destaca que uno de los principales beneficios de la cirugía menor en este ámbito asistencial es «la mejora en la accesibilidad de los pacientes a tratamientos quirúrgicos simples». «Realizar la cirugía menor en los centros de salud permite que los pacientes reciban atención de forma más rápida y equitativa, reduciendo las barreras geográficas y socioeconómicas», explican.

Unos minutos antes de ser intervenido en su centro de salud, el Martí Serra de Marratxí, Miquel Bonnín corrobora esta idea de que son más las ventajas que los inconvenientes. «Tengo un quiste en la espalda. Lo consulté con mi médico de familia por si necesitaba una derivación al hospital. Me dijeron que lo podía hacer en mi centro de salud y acepté. En 15 días ya tenía la fecha de mi intervención», explica a este diario. Unos plazos que contrastan con las listas de espera habituales para procedimientos hospitalarios.

Para la doctora Núria Garcia, médica residente que colabora con Caldentey, esta capacitación específica supone un valor añadido para su carrera profesional. «Elegí medicina de familia por la calidad humana y esta formación es un extra. Nos da un valor añadido como profesionales», afirma. Además, subraya la eficacia del servicio: «La cirugía menor da solución a gente con dolencias sencillas. Los pacientes enseguida notan la diferencia».

Según los datos de actividad proporcionados por la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, las cirugías menores crecen progresivamente. Mientras que en todo 2024 se realizaron 1.911 procedimientos en 31 centros de salud, en los primeros diez meses de 2025 (de enero a octubre) ya se han llevado a cabo 1.804 intervenciones, pero esta vez repartidas en 38 centros y a falta de cerrar el balance de actividad de 2025.

Son Espases

El pasado viernes se celebró la primera edición de la Jornada Autonómica de Cirugía Menor en Atención Primaria de Balears, que tuvo lugar en el Hospital Universitario Son Espases. Participaron todos los miembros del grupo de expertos y más de un centenar de asistentes pudieron intercambiar experiencias. En las diferentes mesas de debate se debatió la situación actual de la cirugía menor en Primaria, se expusieron diversos casos clínicos y se plantearon los futuros retos.