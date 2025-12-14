Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva plaza Antoni Pons, un homenaje al político y periodista

Ayer se inauguró este espacio público situado entre la avenida Alcúdia y la calle Jocs que cuenta con zona infantil y arbolado

La plaza Antoni Pons fue inaugurada ayer. | AJUNTAMENT D’INCA

Redacción Part Forana

Inca

Inca cuenta desde ayer con un nuevo espacio público, la plaza Antoni Pons, que rinde homenaje al exalcalde de Inca y figura clave en la cultura, el periodismo y la vida social de la capital del Raiguer.

La plaza, situada entre la avenida de Alcúdia y la calle Jocs, cuenta con zona infantil, arbolado y zonas de estancia. Supone, además, una importante mejora para el entorno y consolida la avenida de Alcúdia como una de las arterias urbanas con más vida comunitaria del municipio.

En el acto de inauguración celebrado ayer el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, destacó que «con esta plaza queremos recordar a un inquero extraordinario, un hombre polifacético que dejó una huella muy profunda en nuestra ciudad. Una persona profundamente generosa y comprometida con sus gentes».

Antoni Pons Sastre (1919-1998) nació en Moscari, pero se formó y desarrolló en Inca la mayor parte de su trayectoria profesional y vital. De formación impresor, destacó como periodista y por su intensa actividad cultural. En el ámbito político, fue alcalde de Inca entre 1981 y 1983 y entre 1983 y 1991, liderando proyectos que marcaron un antes y un después en la ciudad.

