Las mejores vistas de la costa de Sant Elm: aquí es donde puedes disfrutarlas

Las obras de reforma y restauración en el mirador de na Miranda, ubicado en el Parque Natural de sa Dragonera ya han finalizado. Estas obras, llevadas a cabo por el Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, han estado centradas en recuperar la explanada desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica privilegiada del Freu de sa Dragonera y la costa de Sant Elm.

La actuación de reforma ha consistido en la demolición de una losa en mal estado, con peligro de derrumbe, y la adecuación de cotas y pavimentos en la terraza del mirador de unos 70 m2 de superficie útil.

Técnicas tradicionales y materiales de la isla

El presupuesto de ejecución asciende a 10.100 euros y se ha ejecutado con personal propio, las brigadas de albañiles de la Unidad de Obras y Mantenimiento del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes que lo han ejecutado en 6 meses con diversas interrupciones debido principalmente al mal tiempo que impide llegar a sa Dragonera, sobre todo durante el invierno.

Las tareas de restauración se han realizado mediante técnicas tradicionales con piedra y materiales de la isla, para que su estructura quede totalmente integrada en el paisaje.

La intervención ha sido necesaria por peligro de derrumbe de la losa. La dirección de obra ha corrido a cargo del arquitecto Matías Togores Piquer y el arquitecto técnico Alexandre Oliver Venegas.

Excursión hasta el mirador de na Miranda

La excursión hasta el mirador de na Miranda es una de las rutas señalizadas más frecuentadas por los visitantes dado que es de fácil acceso desde el muelle y además permite disfrutar de unas vistas panorámicas fantásticas del Freu de sa Dragonera y la costa de Sant Elm.

Esta ruta hasta el mirador de Na Mirada es el único itinerario circular con una extensión de 1,1 km de recorrido, que se hace en un tiempo aproximado de 30 minutos. Se pueden contemplar las antiguas zonas de cultivo que rodean cala en Lledó y que actualmente se labran para conservar las zonas de cultivo y favorecer zonas de transición de hábitats en la isla. Esta excursión es una opción perfecta para hacer una pequeña salida con niños, en los meses más cálidos del año.

El vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha comprobado sobre el terreno el resultado de las obras concluidas y ha celebrado que «los visitantes puedan volver a disfrutar de este mirador que llevaba más de tres años cerrado, debido a que la estructura no garantizaba un acceso seguro».

Bestard ha destacado «el trabajo llevado a cabo por las brigadas de su Departamento, que han realizado esta actuación mediante la técnica tradicional de piedra en seco, poniendo en valor nuestra riqueza patrimonial».