Infraestructuras
Malestar en Sóller por el deterioro del asfalto de sus principales carreteras
Los deperfectos son especialmente peligrosos para los motoristas
El estado del pavimento de las principales carreteras del valle de Sóller está generando creciente indignación entre los conductores. En numerosos puntos de las calzadas han aparecido peligrosos baches y agujeros como consecuencia del evidente deterioro de la capa asfáltica. Esta situación genera un peligro, especialmente entre los conductores de motocicletas, que reclaman una solución urgente.
Los usuarios han manifestado su malestar por el mal estado de conservación del asfalto en varios tramos clave. Las críticas se centran especialmente en la vía que va desde la rotonda de Can Repic hasta la boca norte del túnel de Sóller, la carretera del desvío, y diversas secciones de la vía que conduce hacia el Port de Sóller.
Los afectados señalan que los desperfectos en la calzada son «especialmente peligrosos para los conductores de motos». Por esta razón reclaman una actuación urgente para poner fin al deterioro de estas carreteras, una petición que el Ayuntamiento de Sóller ya trasladó en alguna ocasión al Consell de Mallorca, la institución competente en estas vías. Estas quejas ciudadanas se suman a las que recientemente ya hizo públicas el partido Seny i Sentit. Su portavoz, Sebastià Aguiló, exigió un reasfaltado inmediato de estas mismas vías ante su precario estado.
Con relación a una de las vías afectadas, cabe añadir que el Consell de Mallorca tiene previsto un proyecto de mejora integral para la carretera del desvío de Sóller, un tramo de algo más de tres kilómetros de longitud.
La actuación planeada prevé una inversión de cinco millones de euros para transformar la vía en una travesía y un eje cívico dotado con carriles para bicicletas y peatones. Sin embargo, se apunta que la ejecución de esta importante obra se ha retrasado y ha sido pospuesta al año 2027.
- Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera
- Jon Kortajarena causa sensación en Alaró: el modelo vasco se deja ver en el mercadillo navideño
- Multas mensuales contra el Ayuntamiento de Sóller por no reabrir un camino público que atraviesa una finca de los March
- Una planta tóxica e invasora amenaza la potabilidad del agua del Gorg Blau
- Diez años de abandono en la Olleria de Can Palou
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Las expresiones mallorquinas que arrasan entre los jóvenes de Inca
- El Govern retira la planta invasora que amenaza el Gorg Blau