Malestar en Sóller por el deterioro del asfalto de sus principales carreteras

El estado del pavimento de las principales carreteras del valle de Sóller está generando creciente indignación entre los conductores. En numerosos puntos de las calzadas han aparecido peligrosos baches y agujeros como consecuencia del evidente deterioro de la capa asfáltica. Esta situación genera un peligro, especialmente entre los conductores de motocicletas, que reclaman una solución urgente.

Los usuarios han manifestado su malestar por el mal estado de conservación del asfalto en varios tramos clave. Las críticas se centran especialmente en la vía que va desde la rotonda de Can Repic hasta la boca norte del túnel de Sóller, la carretera del desvío, y diversas secciones de la vía que conduce hacia el Port de Sóller.

Los afectados señalan que los desperfectos en la calzada son «especialmente peligrosos para los conductores de motos». Por esta razón reclaman una actuación urgente para poner fin al deterioro de estas carreteras, una petición que el Ayuntamiento de Sóller ya trasladó en alguna ocasión al Consell de Mallorca, la institución competente en estas vías. Estas quejas ciudadanas se suman a las que recientemente ya hizo públicas el partido Seny i Sentit. Su portavoz, Sebastià Aguiló, exigió un reasfaltado inmediato de estas mismas vías ante su precario estado.

Con relación a una de las vías afectadas, cabe añadir que el Consell de Mallorca tiene previsto un proyecto de mejora integral para la carretera del desvío de Sóller, un tramo de algo más de tres kilómetros de longitud.

La actuación planeada prevé una inversión de cinco millones de euros para transformar la vía en una travesía y un eje cívico dotado con carriles para bicicletas y peatones. Sin embargo, se apunta que la ejecución de esta importante obra se ha retrasado y ha sido pospuesta al año 2027.