Ibavi y ayuntamiento modifican el proyecto para ocupar una plaza de Sóller con 24 viviendas sociales

Una reunión entre el Ayuntamiento de Sóller y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha servido para perfilar los detalles de una futura promoción de 24 viviendas sociales en la actual Plaça de les Teixidores, un espacio que hoy funciona como aparcamiento de zona azul. Ante las críticas suscitadas por la primera propuesta, ambas instituciones trabajan en un proyecto alternativo para la distribución de las viviendas.

El plan, liderado por el gobierno municipal y la concejala de Servicios Sociales, Llum Castañer, contempla levantar dos bloques residenciales en una zona muy céntrica. Castañer defendió que el objetivo es "transformar un aparcamiento gris en una plaza más verde, con viviendas asequibles y aparcamiento reservado para residentes".

La concejal aseguró que el proyecto final no restará espacio para las atracciones de ferias y eventos que se celebran en este recinteo y también apuntó que el número de plazas de aparcamiento será similar al actual. Aunque el proyecto está en "fase de trabajo" y abierto a aportaciones, Castañer insiste en que se está priorizando el aparcamiento, la zona verde y los espacios para actividades, integrando propuestas de arquitectos locales.

Pese a la voluntad de diálogo del equipo de gobierno, el proyecto enfrenta una oposición frontal de los grupos municipales Més, Seny y PSOE. Estos partidos critican que se sacrifique una de las pocas plazas libres del centro de Sóller, y denuncian la falta de información previa y la escasa participación ciudadana en lo que califican de decisión "transformadora e irreversible".

La reacción vecinal también ha sido crítica. Diversos residentes han lamentado no haber sido consultados y han llegado a calificar la propuesta inicial de "barbaridad urbanística" por el potencial impacto visual y social de los edificios que, además, se situarán junto a la Fàbrica Nova, el edificio industrial que el Consell ha comprado para crear el Museu Textil.

Ante las críticas, el Ayuntamiento insiste el borrador del proyecto era solo un "esbozo" y que la versión definitiva será más transparente, reduciendo el impacto visual del edificio central e integrando mejor la zona verde con la Fàbrica Nova.

El debate político sobre esta propuesta se trasladará al próximo día 15, cuando el PP prevé someter a pleno la propuesta de cesión de los casi 4.000 metros cuadrados de la plaza al Ibavi.