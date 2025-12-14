Termina la temporada de fires en Mallorca: "Ésta es la más tradicional"

Punto final a la temporada de fires en Mallorca y despedida con marcado sabor local del universo firaire en Sineu. La localidad del Pla ha acogido este domingo la tradicional Fira de Sant Tomàs y la XVIII Mostra de Matances. El tiempo ha acompañado, la mañana se ha ido animando a medida que se acercaba el mediodía y la cita se ha desarrollado a escala local, con la afluencia justa de visitantes para pasear con traquilidad. Público mayoritariamente autóctono, productos del cerdo como principal reclamo y otros productos locales como quesos, confitura o miel.

Recreación de ses matances

La recreación de las 'matances' ha vuelto a atraer el interés del público que ha podido seguir, paso por paso, la trabajosa labor en equipo necesaria para disfrutar después de sobrasadas, butifarrons y otras delicias. Cumpliendo con su papel de 'budelleres' -mujeres que limpian las tripas en la matanza- Rosana Rabassa y Antònia Andreu enumeran los principales pasos: se trocea el cerdo en piezas, se pica la carne y se preparan las diferentes piezas.

Todo esto y más puede verse en Sineu. Las muestras de ca de bestiar, ca rater y ca me, mulas, ponys, caballos y la exhibición de carruajes con paseo incluido para los más pequeños. Una cola ordenada de personas espera turno para recoger el pan con sobrasada frita y el vasito de agua y vino que lo acompaña. Laura Costa y Joan Maria Forteza ya lo están disfrutando en un momento de descanso de su habitual paseo por la fira. Las sineueres -madre e hija- convienen en que esta feria es "más tranquila y más bonita". "Aprovecharé para comprar algún 'ramellet' de Navidad. También algo para los niños, lo que ellos pidan. Sobrasada no porque nosotros hacemos. Después, comeremos 'frit' en casa", explica Laura.

Sin aves de corral por la gripe aviar

Tradicionalmente la Fira de Sant Tomàs se aprovechaba para comprar el pavo que después se serviría en la comida de Navidad, una costumbre que se ha perdido: "Ya nadie mata animales en su casa", explica Tomeu Mulet, alcalde de Sineu. "Este año, debido a la gripe aviar, no hemos podido hacer la habitual muestra de aves de corral. Sí que celebramos el concurso de 'Porcs Grassos' en el que particpan una veintena de animales, todos de payeses del pueblo", comenta Mulet.

La porcella, algo más barata que el año pasado

Los puestos de embutidos típicos de Mallorca exhiben de forma ordenada y apetitosa sobrasadas, butifarrones, blanquets y varia. Guillem Mayol de Cas Sereno, de Inca, apura la última feria de la temporada. "En esta hay que estar porque está dedicada a la matanza del cerdo". Detrás de la parada de la carnicería Can Felip, Toni explica que este año la porcella no ha ha subido de precio como se esperaba: "Es algo más barata que el año pasado está entre uns 13 ó 14 euros el quilo. Una porcella de diez quilos te sale por unos 130 euros". La peste porcina africana no ha afectado a las ventas ni a la demanda, hay que tener en cuenta que que no ha se han dado casos en Baleares, por lo que no ha habido cambios en los hábitos de compra y consumo. "Nosotros solo vendemos porcella de Mallorca", aclara Toni.

Regalos y decoración navideña

Ponsetias, ciclamen y delicados arreglos florales con un toque navideño son otros de los artículos estrella de esta feria. La proximidad de las fiestas navideñas anima este tipo de compras y en Pol·len Art Botànic notan un aumento progresivo de la demanda: "La gente suele dejar la compra de las plantas para el final, cuando ya han visto toda la feria y se van a casa. Este no es un mercado de Navidad propiamente dicho, pero hay quien aprovecha este día para comprar estos adornos", explica Esperança Fontcuberta.

Maria Àngels Ramis y Joan Ramos regresan a casa con algunas compras: "Las sobrasada sí teníamos previsto comprarla, pero lo demás no", explica Maria Àngels. Dando una vuelta por la Fira ha encontardo algunos regalos de Navidad y detalles para el amigo invisible. "Encuentras cosas originales, muy bonitas que no venden en las grandes superficies".

Artesanía hecha en Mallorca

Entre los artesanos que exhiben y venden sus productos, destaca Toni Reynés, campaneter y uno d elos dos únicos artesanos que fabrican el calzado típico mallorquín. "Tenemos una fábrica pequeña en sa Pobla". Toni trabaja solo porque "la gente joven no quiere estar ocho horas con la cabeza agachada. He tenido algunos aprendices y no han durado. Este trabajo te tiene que gustar. Yo empece con 15 años porque no quería estudiar". Su parada luce con porqueras y patateras, y algún modelo especial de diseño propio, todo cosido a mano. "Envío calzado a Italia y a la Polinesia francesa", dice. También recibe encargos.

Que no muera nuestra memoria

Mientras los grandes gorrinos dormitan indeferentes al bullicio que hay a su alrededor, un grupo de amigas los observa. "Es una oportunidad de ver animales de este tamaño, son bestias" comenta asombrada una de las mujeres. Son la 'mercaderes', cuatro sineueres que acaban de comenzar su paseo. "Es la única feria en Mallorca con esta temática", opinan. "Allí abajo hay galeras y un 'carro pla' que me hizo pensar en el de tu padre", dice otra. Una mirada a su alrededor basta para despertar los recuerdos: "Todo esto lo hemos vivido", dicen refiriéndose la matanza, "nuestros hijos ya no. No hay que dejar morir la memoria de nuestras tradiciones".