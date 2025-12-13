Rosa Maria Tarragó, la tabla de salvación del PP para recuperar Inca

Rosa Maria Tarragó fue proclamada este pasado jueves como nueva presidenta del PP de Inca con un objetivo claro: recuperar la alcaldía de la capital del Raiguer perdida en 2015, cuando un pacto de progreso liderado por el socialista Virgilio Moreno asumió el poder municipal, que sigue manteniendo una década después.

Actual directora gerente de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, dependiente de la conselleria de Salud, Rosa Maria Tarragó afrontará su gran reto ya como una veterana de la política municipal y después de haber adquirido experiencia como regidora del equipo de gobierno en los tiempos de Pere Rotger y Rafel Torres al frente de la alcaldía y también como concejala rasa de la oposición, como en la actualidad.

La nueva presidenta del PP de Inca, licenciada en Derecho por la UIB y autodefinida como una ‘inquera d’arrel’, fue fichada por Pere Rotger en 2007 para que formara parte de las listas populares en el último mandato del histórico alcalde ‘inquer’. Tarragó estaba entonces en las filas de una Unió Mallorquina que ya no tenía representación municipal. Como buen animal político, Rotger apreció en Tarragó buenas maneras para avanzar en el mundo de la política local. Antes, había ejercido de azafata, entre otras responsabilidades en diferentes ámbitos.

Rosa Tarragó, a la derecha, junto al exalcalde Rafel Torres, en una imagen de 2010. / DM

En 2011, con Rafel Torres, el delfín de Rotger, al frente de la candidatura popular, Tarragó ya ocupó el puesto número 3 en las listas. En solo cinco años, pasó a ser una desconocida en la política local a convertirse en la nueva ‘mujer fuerte’ del equipo de gobierno liderado por Torres como ‘macrorregidora’ al frente de importantes áreas municipales, entre las que destacaba el Dijous Bo, Comercio o Promoción.

En la próxima legislatura, la de 2015 a 2019, el PP pasó de los once representantes de 2011 a seis concejales e ingresó en la oposición. Empezó aquí una larga travesía en el desierto de la que todavía no ha regresado. Las luchas internas esquilmaron a un partido que en tiempos de Rotger ganaba las elecciones de calle. En 2019, cuando muchos veían a Rosa Tarragó como candidata a la alcaldía tras la renuncia de Torres, el partido eligió contra todo pronóstico a Félix Sánchez.

Tarragó desapareció de los primeros puestos de unas listas de las que solo salieron tres concejales en las elecciones que volvieron a colocar al socialista Moreno en la alcaldía. El PP parecía haber tocado fondo, pero lo peor estaba por llegar: el partido se quedó con un único representante en el pleno cuando Félix Sánchez y otra concejala, Sonia Franco, decidieron abandonar el partido en agosto de 2022 sin dejar el acta municipal por desaveniencias con la cúpula del partido local, que ya había elegido a Pedro Mas como líder con la esperanza de recuperar el rumbo.

Tarragó, en 2014, presentando los nuevos contenedores de vidrio como regidora de Medio Ambiente. / DM

En 2023, Mas, que había recuperado como mano derecha a Rosa Maria Tarragó, mejoró los resultados electorales, pero los 6 concejales no fueron suficientes para gobernar, ya que el PSOE y Més volvieron a formar equipo de gobierno.

Ahora, el partido ha visto en la figura de Tarragó su tabla de salvación para recuperar el poder municipal. El partido confía en que los escándalos del PSOE a nivel nacional y el propio desgaste del alcalde Virgilio Moreno, que tendría otras aspiraciones políticas que van más allá de la ciudad del Raiguer, le otorgan esperanzas. También confían en la baza que supone la experiencia acumulada por la nueva presidenta tanto en el equipo de gobierno como en la oposición a lo largo de estos años, así como en su talante conciliador y carácter sociable. Inca ya la conoce, ahora falta por ver si confiará en ella para asumir las riendas de la gestión municipal a partir de 2027.