Sóller forzará la apertura del camino que atraviesa la finca de los March

El ayuntamiento de Sóller ha abierto un expediente administrativo con el fin de dar cumplimiento al mandato de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) que obliga a la reapertura del camino público que atraviesa la finca de Bàlitx d’Enmig, propiedad de la familia March.

El municipio ha tomado esta medida después que la ADT haya impuesto una multa coercitiva contra el ayuntamiento, por valor de 600 euros, para dar cumplimiento a la medida dictada. Lo más llamativo es que la sanción es mensual, por lo que el ayuntamiento deberá ir pagando 600 euros cada mes hasta que se resuelva la apertura del camino.

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, aseguró que “en los próximos días el ayuntamiento notificará a la propiedad de la finca que tiene dar cumplimiento a la orden dictada por la ADT”. Aseguró que “no quiero que vuelva a llegar al ayuntamiento una nueva multa” y aseveró que “en todo caso, que se sancione al propietario”.

El camino desviado por los propietarios de la finca. / CAIB

Sin autorización

Los hechos que han dado pie a la multa y al expediente municipal se produjeron en la finca de Bàlitx d’Enmig, cuando la propiedad desvió el camino público para evitar que los senderistas discurrieran cerca de la casa de la ‘possessió’. El desvío se hizo sin autorización y se complementó con la instalación de una barrera y unos paneles informativos que emulaban los que coloca el Consell en las rutas de montaña. Se da la circunstancia, además, que el camino desviado forma parte de la GR-11, la Ruta de la Pedra en Sec que atraviesa la Serra de Tramuntana.

Los hechos fueron denunciados por los Agentes de Medio Ambiente en 2021 a la ADT, una agencia que depende del Consell de Mallorca.