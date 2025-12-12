Sant Joan compra el antiguo teatro destruido en 1978 por un incendio

Tras años de intentos, el Ayuntamiento de Sant Joan ha alcanzado un acuerdo con el Obispado para comprar el antiguo teatro del municipio por un valor de unos 390.000 euros. Después de dos años de negociaciones, el consistorio ha anunciado a través de sus redes sociales el acuerdo alcanzado gracias a que el párroco de la parroquia santjoanera, Francesc Xavier Riutort presentara la solicitud que ha contado con la autorización del Obispado. Cabe recordar que la antigua sala sufrió un incendio en 1978 que la dejó inutilizada. Ahora Sant Joan abre la puerta a recuperar un edificio emblemático gracias a la compra por parte del Ayuntamiento.

Imagen del interior del teatro. / Aj.

Las negociaciones empezaron a finales de 2023 encabezadas por el alcalde Richard Thompson junto a un grupo de voluntarios formado por Guillem Balaguer, Arnau Moratinos y Catalina Gayà. Una vez el acuerdo estaba avanzado, la asesora jurídica del Consistorio, Cristina Domínguez, terminó de perfilar el acuerdo.

Reivindicación

“Gracias al trabajo de todos hemos podido llegar a este acuerdo, una reivindicación del pueblo desde hace muchos años. Es un paso más en el Sant Joan que estamos construyendo: un pueblo donde se pueda vivir y del que todo el mundo se sienta orgulloso”, ha compartido el Ayuntamiento a través de sus redes sociales para anunciar la compra.