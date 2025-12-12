Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera

Una de las 'possessions' más singulares de Mallorca, sa Granja de Esporles, cuyos orígenes se remontan a la época de la dominación islámica, ya es patrimonio protegido. Tras una larga tramitación administrativa, su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), formalizada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB), otorga a las casas la categoría de monumento y al conjunto de sus jardines y huertos la de jardín histórico.

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, celebró la culminación del proceso y recordó que el Consell de Mallorca aprobó una resolución en este sentido a principios de año, tras la propuesta inicial del Ayuntamiento, que se encargó de elaborar un documento histórico-técnico.

"Los 'esporlerins' y 'esporlerines' celebramos que este conjunto arquitectónico, patrimonial y paisajístico tenga el grado de protección que se merece. Es un patrimonio de Esporles, pero también de Mallorca y Balears", manifestó, en declaraciones recogidas por este diario.

La actual propietaria de la finca es una sociedad denominada Sa Granja Ecoretreat SL, cuyo objeto social es "la explotación, administración y gestión de hoteles y todo tipo de complejos turísticos", ya sea en régimen de propiedad o alquiler. Como parte de su actividad empresarial, se dedica también a la explotación "de todo tipo de restaurantes, bares, cafeterías, salones de belleza y complejos deportivos".

La anterior propiedad de la 'possessió' correspondía a la familia Seguí. La operación de venta trascendió en 2022, sin que se haya confirmado su importe. En un primer momento, el precio ascendía a 17 millones de euros, aunque después se rebajó a 12 millones, según figuraba en el catálogo inmobiliario de IPS,

Origen medieval

El expediente de protección, iniciado a petición del Ayuntamiento de Esporles en 2023, destaca los valores históricos, arquitectónicos y paisajísticos de esta posesión documentada desde la época islámica. Sa Granja, ubicada en la Vall de Superna, tiene su origen en una alquería andalusí y posteriormente estuvo vinculada al monasterio cisterciense de La Real tras la conquista catalana.

El conjunto monumental está formado por las casas, resultado de reformas señoriales del siglo XVIII que le confirieron su aspecto actual, y por los jardines, creados a partir del siglo XVII como espacio de disfrute estético independiente de los huertos. Elementos como la lonja barroca de la fachada este son destacados ejemplos de arquitectura clasicista.

Sa Granja, Esporles. 1884 / CIM

El informe técnico fundamenta la declaración en el valor histórico, social y etnológico de la finca. También se reconocen sus valores arquitectónicos, botánicos y su condición de paisaje cultural, fruto de la interacción entre el ser humano y el medio natural a lo largo de los siglos.

La superficie total declarada BIC abarca 26.558 metros cuadrados, que incluyen las casas, jardines y huertos. Además, se establece un entorno de protección de 53.268 metros cuadrados para preservar las visuales y la integración del conjunto en el territorio, garantizando la conservación de su contexto paisajístico y de los elementos naturales asociados.

Estado de conservación

El informe describe un estado de conservación físico general aceptable, aunque con el desgaste propio del tiempo. Señala que las adaptaciones realizadas en el siglo XX para uso turístico introdujeron elementos ajenos que desvirtúan la autenticidad del conjunto. Las futuras intervenciones deberán priorizar la conservación, consolidación y restauración de los elementos originales, se puede leer en este documento.

Medidas de protección específicas

Las actuaciones en el bien requerirán autorización y la participación de equipos interdisciplinares. Se establecerán criterios para conservar la volumetría, los materiales y las técnicas constructivas originales, tanto en las edificaciones como en los jardines y el sistema hidráulico. Se promoverá la recuperación de los usos residencial y agropecuario originales o compatibles.

La declaración como BIC culmina el proceso administrativo iniciado hace dos años y supone la inscripción de la propiedad en los registros de Bien de Interés Cultural de Mallorca, de Balears y del Estado. La notificación ha sido remitida a los interesados, al Ayuntamiento de Esporles y al Govern, según establece la Ley del Patrimonio Histórico de Balears.