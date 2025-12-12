El PP de Inca proclama a Rosa Maria Tarragó como nueva presidenta

El Partido Popular de Inca proclamó este jueves a Rosa Maria Tarragó como nueva presidenta del partido local en un acto que también renovó la Junta Local con un equipo que se presenta como "continuista" del proyecto encabezado hasta ahora por Pedro Mas y que afronta esta nueva etapa con "ilusiones renovadas" y con el reto de "recuperar la alcaldía de Inca" en las elecciones municipales de 2027.

Rosa Maria Tarragó liderará una nueva junta formada por 21 miembros "comprometidos con el trabajo a pie de calle y con la voluntad de consolidar una alternativa de gobierno sólida para la ciudad·, destacan los populares.

Tras su proclamación, Tarragó destacó que “debemos recuperar la ambición de seguir transformando Inca" y añadió que "la población y las necesidades crecen y, por tanto, también deben crecer las infraestructuras y los servicios para seguir siendo un referente dentro de la Part Forana”.

La nueva presidenta, concejala del grupo municipal del PP, contará con Andreu Gili como mano derecha dentro de la Junta Local, reforzando así "un equipo cohesionado y preparado para afrontar los retos del municipio".

Foto de familia de la nueva junta local del PP 'inquer'. / PP

El PP 'inquer' también ha querido "poner en valor la labor realizada por Pedro Mas", que "en solo dos años ha logrado asentar los cimientos del partido, pasar de 1 a 6 concejales y volver a situar al Partido Popular como líder de la oposición y grupo de referencia en la ciudad".

Con esta renovación, el PP local "reafirma su compromiso con el futuro de la ciudad e inicia una nueva etapa de trabajo, proximidad y escucha activa con los vecinos", concluye la formación, que tiene el reto de desbancar al socialista Virgilio Moreno de la alcaldía de Inca dentro de un año y medio.

Tarragó, que actualmente ejerce de directora gerente de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears, dependiente de la conselleria de Salud, entró en el Ayuntamiento en 2007 de la mano del exalcalde Pere Rotger, que la rescató de una UM que no tenía representación municipal. La nueva presidenta del PP local llegó a sonar entonces como posible candidata a la alcaldía tras la marcha del histórico Rotger, aunque finalmente el partido optó por Rafael Torres. Ahora, todo indica que en 2027 encabezará la lista del PP con el objetivo de recuperar el poder municipal tras una larga travesía en el desierto.