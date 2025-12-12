Nuevo revés económico para Sóller: debe devolver 440.000 euros al Govern por el teatro Defensora derrumbado

Nuevo revés para el Ayuntamiento de Sóller, que tendrá que asumir un importante golpe económico a raíz de la frustrada reforma del teatro Defensora Sollerense. El consistorio deberá devolver al Govern balear casi medio millón de euros (concretamente 440.000) correspondientes a la subvención que recibió hace unos años para financiar la segunda fase de las obras, unos trabajos que nunca se culminaron porque el edificio se derrumbó antes de ser finalizados. Se trata de una carga imprevista para la economía municipal, ya que este gasto no estaba contemplado en el presupuesto municipal vigente.

Joan Mora

Dinero e intereses

La junta local de gobierno acordó esta semana devolver 385.000 euros al Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, entidad que había concedido la ayuda para ejecutar la segunda fase de la rehabilitación. A esta cantidad se añaden 53.000 euros más en concepto de intereses hasta completar una suma de 440.000 euros. La subvención se remonta al año 2018, cuando el consorcio destinó 480.000 euros a Sóller procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), con el objetivo de retomar la reforma del teatro. Con esta aportación, y una parte asumida por el municipio, se activó la segunda fase del proyecto, valorada en 600.000 euros. Los trabajos comenzaron en septiembre de 2021, pero, dos años después, y sin haberse dado por finalizados, el inmueble colapsó.

El Ayuntamiento no tendrá que devolver la totalidad de la ayuda porque las obras ejecutadas se justificaron parcialmente. Meses después del derrumbe, el consistorio rescindió el contrato con la empresa adjudicataria de la obra, Full Facility Services 2011, por imposibilidad de continuar los trabajos. Los técnicos estimaron que se había ejecutado el 93% de la obra en el momento de la caída del edificio. El Ayuntamiento también se enfrenta a la demanda judicial interpuesta por un vecino que se vio seriamente perjudicado por el derrumbe del teatro. El afectado reclama más de 600.000 euros por los daños que sufrió su vivienda que quedó inhabitable desde entonces. El inmueble sufrió cuantiosos daños desde la cubierta hasta el sótano.