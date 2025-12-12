El nuevo gerente de Urbanismo de Manacor quiere agilizar la concesión de licencias

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este viernes el primer gerente de la nueva Gerencia de Urbanismo, Pedro Puche Andreu, recientemente nombrado por el pleno municipal con el apoyo unánime de los 21 concejales. El nombramiento culmina el proceso de creación de este nuevo órgano técnico, impulsado para "afrontar los retos derivados del crecimiento del municipio y reducir los plazos de tramitación de licencias", según el Consistorio.

Puche asumirá ya este mes de diciembre la dirección ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, que entra así en fase de despliegue operativo. Durante el acto de presentación, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha destacado que con este nombramiento "se cierra un proceso que llevaba demasiado tiempo abierto" y que permite "cubrir de forma definitiva un lugar clave para reforzar el área de Urbanismo". Oliver ha subrayado que "el urbanismo debe ser lo más ejecutivo posible" y que las carencias acumuladas en el departamento "han provocado retrasos que queremos revertir".

Según el alcalde, la trayectoria dual de Pedro Puche, tanto en el Ayuntamiento como en el sector privado, ha sido determinante: "Conoce la casa, conoce las necesidades, y ha vivido también la parte privada. Esta experiencia nos aporta la capacidad de buscar soluciones para que la administración deje de ser una traba y se convierta en un facilitador."

Por su parte, la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, ha remarcado que la creación y provisión de la plaza de gerente era una de las principales prioridades del departamento y ha subrayado que Puche "ha demostrado solvencia, complicidad y un compromiso absoluto". Hinojosa ha insistido en la importancia de "empezar inmediatamente a ordenar procesos, unificar criterios y mejorar la eficiencia". "Queremos agilizar la tramitación de licencias y establecer criterios homogéneos para que los técnicos municipales y los profesionales externos tengan claro cómo debe interpretarse la normativa. Reducir los informes de deficiencias es clave para evitar segundas y terceras entradas."

Hinojosa ha explicado que el departamento ya ha incorporado personal en los últimos meses para reforzar el área y que la llegada del gerente permitirá afianzar esta reorganización. También ha anunciado que el 22 de diciembre se convocará una reunión con el sector privado para presentarles al nuevo gerente y empezar a coordinar criterios y procedimientos.

Núria Hinojosa, en primer plano, junto al alcalde Miquel Oliver y el nuevo gerente de Urbanismo Pedro Puche, durante la presentación. / Ajuntament

En cuanto a los plazos actuales, la delegada ha explicado que "en promedio, una licencia de obra nueva urbana puede tardar dos años y medio", una situación provocada por varios factores, entre ellos las deficiencias en los proyectos y los informes de otras administraciones. Sin embargo, ha advertido que las mejoras "no serán inmediatas" y que no se percibirán de forma clara "hasta mediados de 2026".

El nuevo gerente, Pedro Puche Andreu, ha manifestado su satisfacción por el nombramiento y por el apoyo unánime del pleno: "No me lo esperaba. Te sientes más apoyado cuando ves que los 21 concejales te han votado. Es una responsabilidad y al mismo tiempo una motivación."

Puche, arquitecto y jurista, ha trabajado siete años en el departamento de Urbanismo como funcionario interino y tiene experiencia en el sector privado. Ha señalado que el reto principal es la reducción de los plazos de resolución de licencias. "Sabemos que hay un malestar social por las largas esperas. Nuestro objetivo es reducir plazos de forma drástica y avanzar en la ejecución del Plan General", ha asegurado.

La Gerencia de Urbanismo fue creada por el pleno en 2024 y forma parte de la estrategia municipal para modernizar el departamento, así como garantizar una aplicación rigurosa del Plan General y mejorar la atención ciudadana. El proceso selectivo ha contado con siete candidaturas, cinco de las cuales llegaron a la fase de entrevista personal. La plaza se cubre por libre designación, tal y como establece el reglamento aprobado por el pleno.

"Con este nombramiento, el Ayuntamiento reafirma su voluntad de dotar al área de Urbanismo de una dirección técnica sólida que permita afrontar la alta carga de licencias, cuyo departamento supera la cuarentena de profesionales, y de reducir los retrasos acumulados" ,concluye la institución municipal.