La neulera Bàrbara Llinàs: «Detrás de cada neula hay una persona, un estilo y una historia»

El 11 de diciembre de 2025 quedará marcado en rojo en el calendario de la mayoría de neuleres y neulers de Mallorca ya que es la fecha en que las neules han sido declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial. Así, este tesoro del Nadal mallorquí queda protegido oficialmente. Bàrbara Llinàs es una neulera de toda la vida que en esta entrevista habla en nombre del Grup de Neuleres i Neulers de Mallorca que tantos años llevan esperando este reconocimiento.

¿Qué supone para el Grup de Neuleres i Neulers de Mallorca la declaración de las neules como Bien de Interés Cultural Inmaterial?

Es una declaración que tiene un peso enorme porque reconoce un trabajo realizado durante siglos y que se merecía esta protección. Para nosotros, además, supone agradecer el trabajo que hizo en su momento Tomàs Martínez [ya fallecido] que entregó todo el papeleo para lograr esta protección en Navidad de 2022. La tramitación ha sido lenta pero lo hemos logrado paso a paso y con el apoyo de todos los que nos hemos volcado para lograrlo. También significa soltar un tesoro que guardamos con mucho celo, pero que tenemos que compartir.

La Navidad es la época de máximo esplendor de las neules, pero vosotros las elaboráis durante todo el año...

Tot l’any feim neules. Nosotros hacemos neules durante todo el año porque es un trabajo muy laborioso y, claro, en el mes de noviembre tenemos que poner la marcha a tope. Diciembre es el mes de colgarlas, compartirlas, mostrarlas, ver lo que se ha hecho, visitar pueblos e iglesias… Es el mes para disfrutar de todo el trabajo realizado durante el año. Ahora más que nunca y con más intensidad, porque se decoran con neules en muchos más sitios, pero siempre ha sido así: las creamos durante todo el año para lucirlas en Navidad.”

Bàrbara Llinàs, en uno de los talleres de 'neules'. / Biel Capó

¿Quién le enseñó a fer neules?

Nadie me enseñó. Las neules se guardaban con muchísimo celo y, en el fondo, eso ha sido una gran suerte, porque hoy podemos disfrutar de unas neules fantásticas. Esa manera de conservarlas como si fueran un tesoro ha permitido que ahora sean piezas perfectas, tradicionales y nobles, heredadas de generaciones anteriores. Casi todos los neulers y neuleres somos autodidactas: hemos aprendido a base de prueba y error, porque ese secretismo te obligaba a buscarte la vida. Era un tema tabú; solo podías observar las imágenes, pero nadie compartía realmente el proceso. Hemos tenido que dibujar y crear las neules desde cero. Con el cierre de muchos conventos de monjas, se ha dado la casualidad de que se han abierto y han aparecido neules antiguas. Internet también ha ayudado mucho, porque nos ha permitido acceder a más imágenes. Yo, en particular, he aprendido observando a otros neulers y neuleres fantásticos, como sor Manoli, una monja franciscana que durante unos años fue mi contacto neuler. Ella me dio muchísima información y explicaciones, y gracias a eso yo he ido aprendiendo y evolucionando.

¿Cómo describiría el momento actual que viven las neules?

Las neules viven ahora un momento apoteósico: se han puesto de moda, han tomado las calles y ya no decoran solo los templos, también las casas. Es una imagen preciosa. Las neules son tradición y artesanía, y eso a la gente le encanta. A algunos les enganchan por su parte más artística; a otros les encandilan por su vínculo con la tradición o la religión. Cada persona tiene su propia mirada sobre las neules y todas son igual de respetables. El momento actual es, sencillamente, fantástico.

El próximo 16 de diciembre se presenta en la Biblioteca de Manacor a las 20 horas el libro de Melicotó Neules per retallar, una recopilación única diseñada con sus propias manos...

Esta publicación tiene un valor muy especial porque, por primera vez, reúne una colección de neules diseñadas específicamente para ser recortadas, todas creadas y dibujadas a mano por mí y adaptadas para este libro. Más allá de los diseños, el libro pone cara a las manos que hay detrás: reivindica la figura de los neulers y neuleres, los visibiliza y ayuda a entender que detrás de cada neula hay una persona, un diseño, un estilo y una historia. Gracias a la apuesta de Melicotó, este trabajo se edita en papel en un momento muy digital, lo que permite que cualquiera pueda comprar el libro, tener la imagen física entre las manos y recortar las neules en casa. Para mí, eso es clave: conservar la tradición, darla a conocer y abrir camino para que en el futuro otros artesanos de Mallorca también puedan ver su trabajo recogido y reconocido en publicaciones como esta.

¿Por qué es importante que el libro llegue a las casas estas Navidades?

Que el libro llegue a las casas estas Navidades es clave porque la Navidad es, por tradición, tiempo de neules, turrón, familia y momentos compartidos. Antiguamente, en las tardes y noches de invierno, se hacía turrón y se recortaban neules en familia, y este libro quiere recuperar justamente ese espíritu: que las neules vuelvan a entrar en los hogares para cultivar la tradición. Con este trabajo intento mezclar tradición y modernidad, respetando al máximo la manera tradicional de diseñar y dibujar neules, tal como se hacía antes, pero con dibujos también más modernos y actuales. Además, el libro incluye modelos de diferentes dificultades, para que cualquier persona que quiera empezar en el mundo neuler pueda ir cogiendo experiencia. No se trata de quedarnos anclados en el pasado, sino de aprender de lo antiguo para vivir la tradición en el presente, actualizándola sin perder nunca su esencia.

Además de neulera, imparte talleres en escuelas y con la gente mayor...

Los talleres en las escuelas y con la gente mayor me aportan muchísimo; siempre digo que ellos me dan más a mí que yo a ellos. Presenté un proyecto al Ayuntamiento de Manacor para llevar las neules mallorquinas a las aulas y ahora es el primer consistorio que ofrece talleres de neules a todo el alumnado de quinto y sexto de Primaria del municipio. Para mí, entrar en las aulas es uno de los regalos más grandes que me ha hecho el mundo neuler: ver la cara de orgullo de un niño o una niña cuando consigue recortar su neula, utilizando herramientas “de adulto” como el bisturí, y comprobar cómo gana paciencia, autoestima, aprende a aceptar que a veces una pieza se rompe después de invertir tiempo… es toda una experiencia. Ver a niños muy movidos, sentados y concentrados recortando, no tiene precio. Con la gente mayor la sensación es muy parecida. El departamento de Gent Gran del Consell de Mallorca está haciendo una gran labor de difusión incluyendo talleres de neules en su oferta. Disfrutamos mucho juntándonos, escuchando historias de cómo recortaban neules cuando eran jóvenes y de cómo ahora las hacen con sus nietos, compartiendo esta tradición en familia. Por un rato, los más jóvenes dejan a un lado la tecnología y comparten tiempo con los suyos. Todo esto, además de enseñar tradición, artesanía y amor por lo nuestro, me emociona en cada taller.