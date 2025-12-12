Denuncian que Muro pone una "alfombra roja" al lobby taurino con la privatización de La Monumental

La Fundación Franz Weber ha criticado este viernes que la privatización de la gestión de la plaza de toros La Monumental de Muro a la "empresa madrileña" que ha organizado las últimas dos corridas supone una "alfombra roja" al lobby taurino, así como una "importante rebaja" económica con respecto a las cifras que se planteaban con anterioridad.

Los naturalistas señalan que el precio pactado, de 4.500 euros anuales, representa un "alquiler real de 375 euros por mes, menos que cualquier piso en la comarca y un coste ridículo por utilizar prácticamente todo el año un recinto de mediana capacidad".

La citada entidad afirma que "incluso la propuesta actual del ejecutivo de El Pi, UIM y PP es inferior a la planteada hace años por ellos mismos, cuando se hablaba de arrendar el coso por no menos de 500 euros". Estos “cantos de sirena” son "evidentes" cuando se ven las cifras de asistencia de la novillada realizada el pasado día 7, cuando "la entrada al evento fue paupérrima e incapaz de traccionar a la ciudadanía 'murera' incluso regalando comida".

"Después de 8 años y con una clara infrautilización de la infraestructura es evidente que desde el gobierno municipal no existe intención de desarrollar una verdadera programación familiar, social y cultural, puesto que una tras otra, las propuestas publicadas en el Perfil del Contratante han fracasado", añade la Fundación Franz Weber.

Por ello, esta entidad considera que "se debería reformular el uso de las instalaciones, facilitando su empleo diario para que cualquier familia pueda disfrutar de las mismas, por ejemplo, como espacio deportivo o cultural, como elemento adicional para las actividades de conciliación y valorar la transformación de las propias estancias". "Con el precio que plantea el Ayuntamiento para explotar el inmueble está claro que adquirió la plaza sin tener ni la más remota propuesta de utilización", concluye.