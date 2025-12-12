El Consell impulsa la lucha contra las fugas de agua en las redes municipales

El Consell de Mallorca ha aprobado la concesión de 45 proyectos presentados por ayuntamientos y mancomunidades de la isla dentro de la convocatoria de subvenciones de 2025 del convenio del Pacto por el Agua, que dispone de una aportación de cinco millones de euros anuales y que están destinados a mejorar la eficiencia del ciclo del agua y el abastecimiento de líquido en los municipios.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han presentado este viernes las actuaciones concedidas orientadas a la ejecución de proyectos de eficiencia y aprovechamiento de los recursos hídricos y a la lucha contra las fugas de agua.

Galmés ha señalado que, “con el reparto de estas ayudas, se atiende a las peticiones que llevan años reclamando los ayuntamientos, ante la necesidad que tienen de mejorar las redes de suministro en sus municipios y de evitar la pérdida de agua. Estas ayudas suponen un apoyo económico, para que puedan realizar los proyectos que consideran prioritarios».

El presidente ha reiterado que, "en los dos años que llevamos de legislatura, la institución insular ya ha destinado cerca de 25 millones a reparar fugas y otros tipos de actuaciones en los municipios y mancomunidades para mejorar la eficiencia del ciclo del agua".

Por su parte, Amate ha destacado "la agilidad en la tramitación de las subvenciones destinadas a los ayuntamientos" y una muestra de ello, ha dicho, "es que la convocatoria de ayudas de 5 millones del ciclo del agua se ha publicado, tramitado y concedido dentro del mismo 2025".

Tipo de proyectos

En concreto, de los 49 municipios que se beneficiarán de las ayudas, un 47% destinará estas aportaciones económicas a la mejora de la red de agua (24 proyectos) y 13, a la redacción de proyectos.

Además, se han presentado cinco proyectos para pozos de reserva y depósitos, que corresponden a los ayuntamientos de Ses Salines, Santa Eugenia, Puigpunyent, Pollença y Llubí, y otras cuatro actuaciones se han destinado a la instalación de contadores, como es el caso de los municipios de Artà, Banyalbufar, Estellencs y Capdepera.

Por su parte, la Mancomunitat del Pla de Mallorca ha presentado una solicitud para redactar el proyecto de interconexión de redes de abastecimiento entre varios municipios del Pla de Mallorca (Sineu, Montuïri, Costitx, Lloret de Vistalegre y Algaida), por un importe de 321.000 euros.

El importe se ha asignado en base a un reparto proporcional de la subvención, basado en tres criterios: superficie, población y núcleos poblacionales. De esta forma, las partidas concedidas oscilan entre un mínimo de 32.119 euros y un máximo de 320.999 euros.

De esta forma, "el Consell cumple con el compromiso adquirido de destinar anualmente una partida de 5 millones de euros para dar respuesta a las necesidades de inversión en el ciclo integral del agua y mejorar la eficiencia hídrica en la isla", subraya la institución.