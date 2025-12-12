El Ayuntamiento de Alaró refuerza el área jurídica para agilizar las licencias urbanísticas

El Ayuntamiento de Alaró ha aprobado la contratación temporal de un apoyo jurídico especializado en materia de urbanismo con el objetivo de dar respuesta al notable aumento de solicitudes de licencias de acreditación y otros trámites relacionados con la regularización de viviendas. El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha explicado que esta decisión llega en un momento de máxima actividad administrativa, ya que “nos encontramos ante una avalancha de licencias y debemos garantizar que todas puedan tramitarse con la máxima agilidad. Ahora mismo, el plazo de emisión de informes es de unos tres meses, que es inferior al de otros municipios, pero consideramos necesario dar un paso adelante aprovechando que hay mucho trabajo en marcha en materia de legalizaciones”. Según el alcalde, estas regularizaciones permitirán el acceso a una nueva vivienda a muchas personas que han heredado propiedades y que ahora podrán ponerlas en orden legal. El refuerzo jurídico ayudará a mantener o incluso reducir los plazos de resolución.

Ingresos

Este volumen de tramitaciones generará un incremento de ingresos para el Ayuntamiento. Perelló ha señalado que esta recaudación permitirá impulsar proyectos de interés público, especialmente en el ámbito de la movilidad. El alcalde ha comentado que “tenemos la previsión de poder adquirir algunos espacios destinados a aparcamientos. Es una de las finalidades permitidas para estos ingresos y, para nosotros, es esencial dar salida a la problemática actual de falta de aparcamiento, que afecta a vecinos, trabajadores y al conjunto del sector productivo”. El alcalde ha remarcado que esta línea de actuación beneficiará la actividad económica del municipio y contribuirá a aliviar la presión que sufre la ciudadanía en el día a día.