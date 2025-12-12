Arranca Regenera Deià: el proyecto de regeneración en la Serra de Tramuntana que cuenta con el apoyo de Michael Douglas

Tras su presentación oficial el pasado mes de agosto y seis meses de trabajo técnico, alianzas estratégicas y recaudación de fondos, Regenera Deià entra ahora en su fase operativa con un objetivo claro: convertir el municipio en un referente mediterráneo de regeneración natural y cultural, reactivando la economía y la vida rural a través de la agricultura, la gestión forestal e hídrica, la gastronomía y la comunidad. Impulsado por la Fundació Iniciatives del Mediterrani (FIM), Tramuntana XXI y Abocaverds, el proyecto, que cuenta con el apoyo de Michael Douglas, se integra en un esfuerzo más amplio para regenerar la Serra de Tramuntana, alineando economía y naturaleza, cultura y sostenibilidad. Así lo explica Joe Holles, de Tramuntana XXI: “Necesitamos ejemplos concretos de modelos de gestión del territorio capaces de reconciliar la sostenibilidad ambiental con la generación de empleo y riqueza: en definitiva necesitamos reconciliar naturaleza y economía”.

El proyecto pretende reducir el riesgo de incendios de los bosques. / Regenera Deià

La iniciativa no se limita a restaurar ecosistemas o recuperar usos tradicionales del suelo: busca también fortalecer el tejido social y cultural de Deià y abrir nuevas vías de colaboración público-privada y comunitaria, conectando sectores que a menudo avanzan por separado —agricultura, turismo, cultura, gastronomía, empresas locales y vecindario—. El proyecto cuenta con el respaldo de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Deià, cooperativas locales como Camp Mallorquí o la Cooperativa de Sóller, la Fundación Robert Graves y una comunidad comprometida en la que destacan residentes implicados como Michael Douglas. Precisamente, Douglas tiene claro que “preservar la Tramuntana es esencial para Mallorca”. El actor explica que la Serra de Tramuntana es "la columna vertebral de la isla —su corazón y su alma— y una parte clave de su identidad". Además, recalca que el compromiso de la FIM y Tramuntana XXI de proteger y restaurar este territorio" fortalece la tierra, la comunidad y la isla que todos queremos". "Su labor merece el apoyo de quienes valoran el pasado y el presente de Mallorca, y también el futuro de las generaciones que vendrán", razona.

En enero empiezan los trabajos forestales y agrícolas

A partir de enero comenzarán las labores de restauración forestal, recuperación agrícola y mejora del paisaje cultural, con actuaciones orientadas a reducir el riesgo de incendio, recuperar la ganadería y reactivar los sistemas agrarios tradicionales que, durante siglos, dieron forma al territorio. Este domingo 14 de diciembre se celebra el primer evento comunitario de Regenera Deià, puerta de entrada a un calendario de paseos interpretativos, talleres, charlas y encuentros gastronómicos que se desplegará a lo largo de 2026. En esta primera cita, el chef deianenc Lluís Ferrer presentará su investigación sobre el recetario tradicional del municipio junto a las veteranas cocineras del pueblo. El objetivo: recuperar, compartir y devolver a la mesa recetas casi olvidadas —como las Sopes Deianenques, una versión festiva y singular de las Sopes Mallorquines— como parte viva del patrimonio culinario local. El encuentro tendrá lugar en Can Vallès a partir de las 12 horas y ya ha agotado todas las plazas disponibles. Para quienes deseen conocer el proyecto en profundidad, Joe Holles, presidente de FIM y Tramuntana XXI, ofrecerá una charla informativa sobre Regenera Deià el lunes 15 de diciembre a las 19:00 h, en el marco de la Academia del Clima, en el Estudi General Lul·lià (c/ Sant Roc, 4, Palma).