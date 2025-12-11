Vivienda digna y un nuevo modelo de residuos marcan la hoja de ruta de PAS–MÉS para el futuro de Esporles

PAS–MÉS per Esporles ha celebrado su Asamblea General, en la que ha renovado la Comisión Ejecutiva y ha aprobado las ponencias política y organizativa que marcarán la acción del partido en el municipio durante el periodo 2025–2027. En el encuentro, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, fue elegido nuevo coordinador de la agrupación, relevando a Maria Ramon, que pasa a asumir la Secretaría de Relaciones Políticas e Institucionales. Ferrà agradeció la confianza de la militancia y subrayó que se inicia “una nueva etapa que consolida el proyecto colectivo de Esporles y lo refuerza con una dirección amplia, preparada y profundamente municipalista”.

La nueva Comisión Ejecutiva integra perfiles diversos y vinculados a la vida social y política del municipio. Estará formada por Josep Ferrà (coordinador), Marta Guijarro (secretaria de Organización y Comunicación), Marta Neus López (secretaria de Finanzas), Maria Roig (secretaria de Relaciones Sociales y Entidades), Pere Palou (secretario de Proyecto Político, Estudios y Programas), Magdalena Mas (secretaria de Personas Mayores), Joan Ferrà (secretario de Acción Electoral), Maria Ramon (secretaria de Relaciones Políticas e Institucionals), Carlos Arrondo (secretario de Juventud), y los vocales Pere Tries y Vicenç Vidal.

Foto de familia tras la asamblea. / PAS-MÉS Esporles

Según la Ponencia de Organización, el nuevo órgano tiene el encargo de dinamizar la agrupación más allá de la gestión institucional, reforzar la participación interna, pilotar los procesos electorales y mantener una coordinación fluida con MÉS per Mallorca. La militante joven pero experimentada Marta Guijarro asumirá un papel clave en la conducción de la agrupación junto con Ferrà.

En el plano programático, la asamblea aprobó la Ponencia Política 2025–2027, un documento estratégico que actualiza los objetivos del proyecto municipalista de PAS–MÉS en Esporles. El texto identifica como grandes retos del municipio la vivienda, la emergencia climática, la movilidad, la cohesión social, la economía local y la participación ciudadana.

Prioridades

Entre las principales prioridades se sitúan la política de vivienda y la planificación urbanística, la revisión del modelo de recogida de residuos y limpieza del municipio, y la gestión integral del ciclo del agua. El documento incorpora además ejes de trabajo en cultura, educación y lengua —presentadas como columna vertebral de la cohesión del pueblo—, así como en participación y gobierno abierto, con el impulso de un Reglamento de Participación y canales estables de diálogo con la ciudadanía. La igualdad y la convivencia se fijan también como pilares para construir “un pueblo fuerte e inclusivo”.

“El futuro de Esporles no está escrito: lo escribimos nosotros, día a día, con coherencia, proximidad y servicio”, afirmó Ferrà durante su intervención ante la militancia.

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, arropó a la agrupación local y a la nueva Ejecutiva, y destacó la importancia de contar con una organización fuerte y activa, más allá de la tarea del Grupo Municipal y del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Con la renovación de la dirección y la aprobación de su hoja de ruta política y organizativa, PAS–MÉS per Esporles reivindica el inicio de una nueva etapa que combina experiencia y renovación, y reafirma su compromiso con un municipalismo valiente, ecologista, feminista y participativo, con el objetivo declarado de seguir gobernando “con rigor y con corazón”.