Patrimonio
Muro externalizará la explotación de la plaza de toros durante tres años
La futura empresa ajdudicataria pagará un canon anual de 4.500 euros y se encargará del mantenimiento del coso municipal
El Ayuntamiento de Muro adjudicará la explotación y la gestión de la plaza de toros La Monumental durante los próximos tres años a una empresa privada que organizó la última corrida de toros que se celebró este pasado fin de semana, así como la anterior que recuperó la tradición taurina en Muro después de casi una década sin festejos de este tipo.
El alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha confirmado a este diario que las negociaciones con esta empresa están en la fase final y que, si todo va según lo previsto, podrá formalizarse la adjudicación de la gestión de la plaza de toros de propiedad municipal por una cantidad anual de 4.500 euros, además de los gastos de mantenimiento y puesta a punto del coso que correrán a cargo de la nueva adjudicataria. El Ayuntamiento ‘murer’ ya había intentado externalizar la explotación de La Monumental en dos ocasiones, aunque el proceso quedó desierto en ambas.
Ahora, finalmente, todo indica que este tercer intento llegará a buen puerto, ya que la futura empresa adjudicataria aceptará una serie de condiciones impuestas por la institución municipal y que pasan por abrir la plaza al público para mostrar las instalaciones si así lo solicitan los ciudadanos o entidades, ya que se trata de un patrimonio municipal que «debe ser visitable», según el alcalde.
Por otra parte, el Ayuntamiento «se reserva una serie de días al año», un total de diez, para organizar sus propios eventos. A pesar de que la empresa adjudicataria deberá organizar al menos un festejo taurino cada año, el coso ‘murer’ acogerá también otro tipo de espectáculos no relacionados con el mundo del toreo como conciertos musicales «siempre que no molesten a los vecinos», subraya Porquer.
El municipio compró este coso centenario en el año 2010 al grupo Balañá, por un importe de 450.000 euros. En 2017, coincidiendo con su centenario, se celebró el último gran festejo taurino en este coso, hasta que este mismo año ha acogido dos corridas organizadas por la misma empresa que ahora asumirá la explotación de la plaza.
