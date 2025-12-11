Multas mensuales contra el Ayuntamiento de Sóller por no reabrir un camino público que atraviesa una finca de los March

La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) del Consell de Mallorca ha impuesto la primera multa coercitiva al Ayuntamiento de Sóller por no haber procedido a la reapertura del camino público que cruza la finca de Bàlitx. Se trata de una medida inédita que, además, se repetirá mes a mes hasta que el consistorio cumpla con su obligación de restituir el vial, clausurado por los propietarios de Bàlitx d’Enmig.

Los hechos que han desembocado en esta primera sanción económica se remontan a 2021, cuando los Agentes de Medio Ambiente del Govern balear denunciaron a la propiedad de Bàlitx d’Enmig, situada en el término municipal de Sóller, por desviar sin autorización y modificar la señalización de un tramo del sendero público que conduce a Sa Costera y Tuent, integrado en la Ruta de Pedra en Sec. La denuncia fue trasladada al Consell de Mallorca, competente en la gestión de los caminos de montaña asociados al sendero GR-11, que recorre la Serra de Tramuntana de norte a sur. La actuación sancionada ya había sido objeto de una denuncia similar una década antes, en torno a 2011, cuando la propiedad habilitó un itinerario alternativo para evitar que los excursionistas pasaran junto a las casas de la posesión de Bàlitx d’Enmig.

El camino desviado por los propietarios de la finca. / CAIB

Conservación

Al recaer sobre el Ayuntamiento la responsabilidad de garantizar la conservación y continuidad del camino público, el consistorio ha sido finalmente el que ha tenido que asumir la sanción de 600 euros. Según fuentes municipales, esta cantidad deberá abonarse mensualmente hasta que el vial quede restablecido en su trazado original, lo que previsiblemente podría suponer la acumulación de nuevas multas.

Además de desviar el recorrido para alejarlo de la casa de possessió, los propietarios de la finca instalaron paneles informativos que imitaban la señalética oficial empleada por el Consell en las rutas de montaña, lo que contribuyó a confundir a los senderistas y consolidar el cierre del camino histórico.

La finca de Bàlitx d’Enmig fue adquirida por una de las familias más acaudaladas de las islas. Pertenece a la saga Fierro-March, que además se hizo con la propiedad de Bàlitx de Dalt y otras fincas de Mallorca como la de Ternelles, que a lo largo de los años también ha protagonizado enfrentamientos por el derecho de paso.

Las dos fincas de Sóller que son patrimonio de los herederos del fundador de la Banca March formaban uno de los predios más importantes de Mallorca desde los tiempos del Repartiment. Entidades ecologistas como Gadma, denunciaron a principios de la década pasada el cierre y el desvío del camino público que ahora ha dado pie a la sanción coercitiva.