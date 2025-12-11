Mateu Morro, nuevo presidente de Vi de la Terra Mallorca

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vi de la Terra Mallorca ha renovado su Consejo Regulador y ha nombrado a Mateu Morro como nuevo presidente y ha seleccionado a sus ocho vocales para los próximos cuatro años. El nuevo consejo regulador es fruto del proceso electoral iniciado el pasado mes de agosto y representa a un sector que agrupa a 330 viticultores y 84 bodegas de toda la isla, con 1.923 hectáreas de viña en producción. Mateu Morro Marcé (Santa Maria del Camí, 1956) es licenciado en Historia por la UIB y fue secretario general del PSM, alcalde de Santa Maria del Camí y conseller de Agricultura y Pesca del Govern balear. Entre 2005 y 2013 coordinó Unió de Pagesos de Mallorca y posteriormente fue director gerente del Fogaiba y presidente del Consell Agrari Interinsular. Está vinculado estrechamente al territorio y es autor de diversos libros dedicados, entre otros temas, a la toponimia antigua catalana.

Mateu Morro. / VTM

El Consejo Regulador está formado por ocho vocales, de los cuales cuatro representan a los viticultores y cuatro más a las bodegas. A partir de ahora, el censo del sector vitícola estará representado por Carl Johan Lidby, de la Bodega Son Antem –con Joan Gutiérrez Cantallops, de Dunord Vitícola, como suplente–; Rafael Montero Silvestre, de la Bodega Son Juliana –con Pere Crespí Ordines, de Microceller Son Crespí, como suplente–; Ramon Servalls Batle, de la bodega Macià Batle –con Francisca Maria Morey Garau, de Destilerías Antoni Nadal, como suplente–; y Maria Araceli Servera Oliver, de Bodega Ribas –con Francesc Grimalt Oliver, de Apol·lònia viticultors, como suplente–.

En cuanto a los representantes del censo del sector vinícola, formarán parte del Consejo Regulador de Vi de la Terra Mallorca durante los próximos cuatro años Llorenç Coll Martorell, de Vinyes Mortitx –con Gaspar Amengual Campins, de Vinum Pro Nobis, como suplente–; Juan Manuel Ochogavia Gutiérrez, de la finca Can Axartell –con Isabel Alabern de Armenteras, de Bodega Son Puig, como suplente–; Virginia Pons Parra, de Dalt Turó –con Joan Darder Suárez, de Bodegas Can Vidalet, como suplente–; y Sebastià Ordinas Capó, de Pla de Buc –con Catalina Moyà Crespí, de la bodega Sebastià Pastor, como suplente–. Todos ellos fueron proclamados vocales electos, de manera provisional, el pasado 19 de noviembre y, dado que no se han presentado alegaciones, han tomado posesión de sus cargos de forma definitiva en una sesión constitutiva celebrada a principios de diciembre. Constituido el nuevo Consejo Regulador, este ha procedido a nombrar el principal cargo ejecutivo de la IGP, la presidencia, que recaerá en los próximos cuatro años en Mateu Morro Marcé, que sustituye en el cargo a Magdalena Mesquida.