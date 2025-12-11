Martí Busquets diseña la imagen oficial de Sant Antoni de Manacor 2026

No ha llegado Navidad y Manacor ya tiene la mirada puesta en Sant Antoni, unas celebraciones de lo más sentidas en la Capital del Llevant. Este miércoles por la noche se ha presentado la imagen oficial del Sant Antoni 2026 ‘manacorí’. Será el diseño que lucirán las tradicionales sudaderas negras que cada 16 de enero inundan las calles del municipio. La imagen oficial de este año ha sido creada por Martí Busquets Prohens que ha sido el ganador del concurso convocado para la ocasión. En segundo lugar, ha quedado la obra de Rafel Vega Adrover mientras que el diseño de Albert Galmés Mansergas ha quedado en tercer lugar.

Bases abiertas

La presentación de la imagen oficial de Sant Antoni 2026 tuvo lugar anoche en la tienda oficial del Patronat ubicada en la calle Bosch, 12. El presidente del Patronat, Antoni Gomila, ha invitado a la ciudadanía a involucrarse en el concurso del año que viene que ya ha quedado abierto y las bases se pueden consultar en la web de la entidad [https://www.santantonimanacor.cat/]. El plazo para presentar los diseño termina el 30 de enero.