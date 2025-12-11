Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Ajuntament de Santa Eugènia impulsa una nova promoció de les bodegues locals i del vi taujà







Redacción Especiales

Palma

L’Ajuntament de Santa Eugènia ha posat en marxa una nova iniciativa destinada a donar visibilitat i reforçar el paper de les bodegues del municipi, així com a promocionar el reconegut vi taujà, un dels senyals d’identitat més apreciats del poble.

La campanya ha inclòs activitats enoturístiques, tastos especials i accions divulgatives sobre la tradició vitivinícola del municipi. L’objectiu és destacar la qualitat i singularitat del vi taujà, alhora que es dona suport als productors locals. Com a part del projecte, també s’han produït diversos vídeos promocionals que mostren el procés d’elaboració del vi, el treball dels cellers i la singularitat del vi taujà.

L’Ajuntament anima residents i visitants a participar en aquesta proposta i a descobrir —o redescobrir— el patrimoni vinícola de Santa Eugènia, un element clau de la seva cultura i història.

