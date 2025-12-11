El Govern inicia los trabajos de eliminación de la planta tóxica del Gorg Blau

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal, ha iniciado las tareas de erradicación de Nicotiana glauca —conocida popularmente como tabaco de jardín— localizada en el Gorg Blau, dentro del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana. La intervención se ha puesto en marcha tras la detección de una población de esta especie alóctona en la zona máxima inundable, junto a las casas de Almallutx.

Aunque Nicotiana glauca no está catalogada como especie exótica invasora en las Illes Balears, sí está reconocida como una de las plantas con mayor potencial invasor, debido a sus propiedades alelopáticas y a su alta capacidad de dispersión. Los técnicos del Paraje Natural y del Servicio de Protección de Especies del Govern han determinado que la población detectada —que ocupa aproximadamente una hectárea— podría haberse visto favorecida por la falta de inundaciones de los últimos años, derivada del episodio de sequía en las Illes Balears.

Otra imagen de los trabajos de eliminación de la planta. / Caib

Para evitar su expansión hacia otras zonas y proteger el ecosistema, se ha planificado una actuación específica y estrictamente manual, dado que su localización dentro del embalse impide el uso de herbicidas y que el terreno contiene restos arqueológicos. En este sentido, la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal se ha puesto en contacto con el departamento de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca y con los responsables de la excavación arqueológica, con el fin de garantizar la protección del yacimiento durante los trabajos. EMAYA también ha sido informada de todas las actuaciones, ya que la zona se encuentra dentro del perímetro inundable.

Procedente de Sudamérica, este arbusto perenne es capaz de inhibir la germinación de otras especies y de desplazar la vegetación autóctona. Además, es resistente a la sequía y no es consumido por el ganado, puesto que contiene alcaloides. Las tareas, que consisten en cortar y retirar la planta sin remover el suelo, se prolongarán, previsiblemente, hasta el primer trimestre de 2026.