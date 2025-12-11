El Govern envía a los municipios un protocolo para gestionar las colonias felinas

El Govern ha enviado a los ayuntamientos, a los Consells y a la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB) un protocolo para gestionar las colonias felinas, siguiendo con las obligaciones que prescribe la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Según informó en una nota la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, este documento ofrece "un marco común" para orientar a las administraciones locales a la hora de diseñar sus acciones municipales para atender esta realidad.

El protocolo se ha diseñado en coordinación con la Dirección General de Medio Natural, el Servicio de Salud Ambiental, los departamentos de Caza de los Consells y el Colegio Oficial de Veterinarios de Balears.

El documento establece que cualquier tipo de acción que se haga sobre estas colonias felinas debe tener en cuenta el registro y censo de colonias, la identificación de los animales, los protocolos sanitarios, la atención veterinaria, así como aspectos como la alimentación, la higiene y la vigilancia.

Según detalló la Conselleria, el protocolo recoge también la importancia de formar al personal municipal, al voluntariado y a las entidades colaboradoras, "que deberán actuar siempre con la acreditación correspondiente y con los conocimientos adecuados".

Espacios idóneos

Además, destaca la necesidad de disponer de espacios idóneos para la acogida temporal de animales cuando sea necesario, y de reforzar la lucha contra el abandono y la reproducción no controlada. También recuerda la necesidad de incorporar procedimientos específicos para conflictos vecinales o emergencias.

En declaraciones recogidas en un comunicado, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, destacó que el protocolo es una "herramienta esencial".

"Proporciona a los municipios una referencia clara basada en criterios técnicos y en el cumplimiento de la normativa estatal. La gestión de las colonias felinas requiere coordinación entre todos los actores implicados para garantizar el bienestar animal, la salud pública y la protección del medio natural", aseveró Fernández, quien explicó que el documento está sujeto a las aportaciones que hagan los municipios y las entidades colaboradoras.